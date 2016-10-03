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Вратарь "Адмирала" дебютировал в НХЛ за "Чикаго Блэкхокс"

03 Октября 2016, 18:07 | Владивосток

Иван Налимов неубедительно провел первый выставочный матч

Вратарь «Адмирала» Иван НАЛИМОВ, задрафтованный клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс», провел первый выставочный матч за «черных ястребов» в НХЛ. «Чикаго» выбрал 22-летнего россиянина под общим 179-м номером на драфте новичков НХЛ еще в 2014 году.

Налимов, восстанавливающийся после травмы, 1 октября присоединился к тренировочному лагерю «Чикаго», став пятым голкипером в предсезонном составе клуба.

Налимов вышел на матч против «Детройта» на «Джо Луис Арене» в стартовом составе и пропустил две шайбы уже после двух бросков игроков «Ред Уингз». Всего он провел на площадке почти 31 минуту и сумел отразить лишь 13 из 16 бросков. 29-летний сменщик Налимова Ларс ЙОХАНССОН также пропустил три шайбы после 16 бросков хоккеистов по своим воротам.

В марте Налимов продлил соглашение с «Адмиралом» на два года. В нынешнем сезоне КХЛ вратарь провел пять матчей за клуб из Владивостока, пропустив 11 шайб. Последний раз в составе «Адмирала» он сыграл 12 сентября в матче против «Торпедо» (3:2 Б), в котором был заменен после двух пропущенных шайб. Во время предсезонной подготовки с клубом Налимов получил травму, после которой перенес операцию.

«Во время сезона ко мне приезжал скаут клуба, тренер вратарей системы «Чикаго», и они звали меня в Северную Америку. Я много думал, но решил, что в КХЛ будет гораздо полезней. А через два года буду думать. Сейчас тут (в КХЛ – «ЗР») есть все, чтобы прогрессировать», - говорил Налимов в интервью в апреле после того, как попал в ДТП на своем автомобиле.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  нхл  иван налимов 



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