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"Луч-Энергия" обыграл одного из фаворитов на выезде
Команда из столицы Приморья поставила на колени клуб из Ленинградской области
2 октября. Первенство ФНЛ. Великий Новгород, стадион «Электрон», 1,3 тыс. зрителей. «Тосно» (Ленинградская область) - «Луч-Энергия» (Владивосток) – 1:2 (0:2). Голы: Гарбуз (51) - Минич (1), Грицаенко (41).
«Тосно»: Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Гарбуз, Богаев, Кашчелан (Дугалич, 86), Палиенко (Тетрашвили, 68), Чиркин (Мухаметшин, 55), Галиулин, Кутьин (Милевский, 62), Марков.
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Пискунов, Попов, Грицаенко, Кашкавал, Коломыц, Ребко (Гордиенко, 66), Гриднев, Минич (Пономаренко, 59), Машнев (Килин, 90+), Михалев (Джигкаев, 77).
Предупреждения: Абазов (73), Кашчелан (80) – Пискунов (69), Машнев (74).
«Луч-Энергия» открыл счет уже на первой минуте и удвоил его под занавес первого тайма (после розыгрыша углового отличился ГРИЦАЕНКО). Во втором тайме «Тосно» лишь подсластило пилюлю - счет дальним ударом сократил ГАРБУЗ. Это лишь второе поражение одного из претендентов на выход в премьер-лигу.
Следующую игру «Луч-Энергия» проведет 8 октября на своем поле против «Тамбова».
Хабаровский «СКА-Энергия» обыграл дома «Волгарь» 2:1, первый гол на счету экс-форварда «Луча» КОРЯНА.
После этого тура «Луч-Энергия» поднялся на 13-ое место, набрав 16 очков в 15 матчах.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Тосно».
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