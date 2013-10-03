ХОККЕЙ: "Адмирал" во Владивостоке переиграл словацкий "Слован" 3:1

Это третья победа приморского клуба в четырех домашних встречах.

Стартовые составы играющих команд:

"Адмирал": ОСИПОВ-АНТРОПОВ, БЕРГФОРС-ШЮТС-ЛИСИН.

"Слован" (Братислава): КУТЛАК-ШКОУЛА, МИКЛИК-ОЛВЕЦКИ-ВОНДРКА.

Вратари: ЛУНДСТРЕМ – КОПРЖИВА.

Гости открыли счет в начале второго периода после броска Томаша НЕТИКА. Однако в этом же периоде подопечные Ханну ЙОРТИККИ сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Никлас Бергфорс и Рикард ГЮНГЕ. Наконец, красивую точку в матче поставил капитан "Адмирала" Энвер Лисин, поразивший пустые ворота соперника за 15 секунд до финальной сирены. По ходу матча порции аплодисментов срывал и шведский страж ворот хозяев Йоаким Лундстрем. Кроме того, не был засчитан еще одни гол "Адмирала".

Статистика матча:

Штраф: 10-24. Броски: 37-27. Вбрасывания: 27-30.

В Хабаровске "Амур" выиграл у "Льва" 3:0.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.