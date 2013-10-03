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Вместимость "Фетисов Арены" во Владивостоке может быть увеличена до 8 тыс.
"Мы обязательно будем увеличивать число зрительских мест на трибунах", сообщил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в четверг журналистам.
Отметим, что для новичка КХЛ вопрос вместимости домашней арены является главной головной болью. В настоящее время открытый во Владивостоке 27 сентября концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена" вмещает около 5,5 тыс. зрителей, что соответствует минимальным требованиям КХЛ. Правда, этот "порог" был установлен в первую очередь для старожилов лиги, того же московского "Спартака". А в перспективе клубам придется подскивать арены вместимостью до 10 тыс.
Год назад управляющий директор КХЛ Владимир ШАЛАЕВ дал пояснение по этому поводу. "Если раньше, вместимость дворца (участника КХЛ. - Прим. авт.) могла быть не менее 5500 мест, то через несколько лет клуб, имеющий арену вместимостью менее 9000 мест, не пройдет сертификацию лиги", - цитирует Шалаева Sportbox.ru. Стоит задуматься. За примером далеко ходить не надо, ведь формально именно по причине несоответствия арены требованиям регламента, баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" вопреки спортивному принципу не получил законное место в Лиге ВТБ.
"Мы можем легко увеличить число мест на 2-2,5 тыс. Первые же матчи показали, что интерес к хоккею в Приморье колоссальный", - пояснил губернатор. По его словам, "Фетисов-Арена", как любой новый объект, нуждается в "настройке".
"Сейчас парковка оборудована на тысячу мест, но она будет увеличена. Мы также планируем сделать прямое разворотное кольцо около комплекса и пустить троллейбус, построить пешеходный виадук", - пояснил губернатор.
Уже в будущем году у клуба появится молодежная хоккейная команда.
"Руководство КХЛ дало право на 3 года не создавать молодежную команду, но мы не намерены ждать так долго. Для меня важно развитие массового спорта. Сотни мальчишек, бегающих с клюшкой во дворе, - это не менее важно, чем профессиональная хоккейная команда. Поэтому мы планируем установить несколько сотен универсальных спортивных площадок при школах", - сообщил Владимир Миклушевский.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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Комментарии
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Житель города В18:02, 03.10.2013#
ты товарищ псевдоним - дебил. Объясняю почему: в бюджет идёт не только твоя зп как налог непосредственно с тебя, ты так же платишь около 70% стоимости товара который берёшь в магазине на налоги (Местами и больше) плюс топливные акцизы, плюс деньги с ресурсов и тд и тп, или ты думаешь деньги им из космоса приходят?
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Хороший у клуба апетит на средства налогоплательщиков. .