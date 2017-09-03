"Луч-Энергия" обыграл в Москве "Спартак-2"

Уже без Константина Емельянова

Первенство ФНЛ по футболу. 11 тур. 2 сентября. Москва, стадион «Спартак», 360 зрителей. «Тюмень» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 1:3 (0:0). Голы: Пантелеев (70, штрафной) - Гелоян (48), Болжевич (59), Мязин (90+3).

«Спартак-2»: Максименко, Тигиев, Мамин, Щербаков, Сокол, Самсонов, Пантелеев, Самбу (Красильниченко, 44), Полубояринов, Нимели, Давыдов (Рудковский, 78).

«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Насадюк, Соблиров, Болжевич, Фомин, Килин (Тихий, 86), Маляка, Бажев (Мязин, 83), Гелоян (Хлебородов, 70), Гордиенко (Носов, 73).

Накануне матча стало известно, что Константин ЕМЕЛЬЯНОВ покинул пост главного тренера команды из Владивостока и продолжит тренерскую карьеру в «Оренбурге» в роли ассистента главного тренера Владимира ФЕДОТОВА.

«Луч-Энергия» одержал вторую победу на выезде, впервые в своей истории одолев в Москве «Спартак». Хозяева с 22-ой минуты играли в меньшинстве, после того как ЩЕРБАКОВ получил прямую красную карточку за фол против игрока «Луча», выходившего один на один с вратарем красно-белых МАКСИМОВЫМ. Победный гол на счету сербского легионера «Луча» БОЛЖЕВИЧА, сумевшего опередить вратаря в штрафной хозяев.

Набрав с учетом третьей победы 11 очков, «Луч-Энергия» вышел на 15-ое место в турнирной таблице.

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер ФК «Спартак-2»:

- К сожалению, сегодня команда не сумела должным образом настроиться на соперника. Из-за этого футболисты допускали простейшие ошибки, повлиявшие на ход игры. Одна из них привела к удалению. Правда, на мой взгляд, трактовка судьей этого эпизода была не совсем правильной. Щербаков не сбивал соперника сзади. Он допустил техническую ошибку при выполнении отбора. Так или иначе, команда осталась вдесятером. То, что мы планировали в перерыве, тоже выполнить не удалось. Отсюда итог — домашнее поражение.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Спартак-2»