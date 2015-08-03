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Во Владивостоке в четвертый раз пройдет чемпионат мира по аквабайкам
Приморье в четвертый раз примет чемпионат мира по аквабайкам. С этого года Русский ГранПрикс стал частью международного событияJetRacerEnduranceWorldTour 2015. Первый тур прошел в США в феврале 2015 года, в Приморье пройдет второй заключительный этап гонки, который соберет спортсменов из 13 стран.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, к Бельгии, Франции, Португалии и США присоединятся Великобритания, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Китай, Индонезия, Вьетнам, Мартиника и Гваделупа.
«Более 100 знаменитых спортсменов со всех частей света приедут в Приморье специально на фестиваль «Лето на Русском». Практически у каждого из них солидный список достижений: чемпионы Европы и Австралии, чемпионы в классах ралли-рейд и в кольцевых гонках, представители национальных ассоциаций аквабайкеров», – отметили в департаменте.
В ведомстве также отметили, что количество участников фирменного приморского чемпионата за четыре года увеличилось вдвое, что говорит о повышении статуса чемпионата в мировом спортивном сообществе.
«Наша гонка обладает самым протяженным маршрутом в тысячу километров, ежедневно участникам предстоит проходить по 200 километров», – подчеркнули специалисты.
Кроме того, профессионалы SUP-серфинга (гребля на доске для серфинга) проведут мастер-класс по катанию на SUP-досках, предоставив возможность попробовать новое развлечение всем желающим, а также проведут открытые соревнования в дисциплине Short-Race.
«В этом году у нас довольно сложная задача, в связи с возросшей конкуренцией. Победитель Russky Grand Prix-2013 года, 8-кратный чемпион мира Жан Поль Постарелло снова примет участие в соревнованиях и, конечно хочет победить. О серьезности его намерений говорит объединение в одну команду с Жаном Батистом Ботти, многократным и действующим чемпионом мира, и теперь Франция наш главный соперник. Достаточно сильны португальские спортсмены, занявшие 3-е место во Владивостоке в 2013 году. Но мы надеемся снова стать первыми», – отметил победитель прошлогодней гонки, председатель Федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Рябко.
Россию представляют опытные и титулованные спортсмены, неоднократно демонстрировавшие гостям фестиваля свое мастерство. Среди них и две девушки – победительницы чемпионата мира Russky Offshore 2013 – Юлия Чернуха и Ольга Антонюк.
Отметим, ежегодно фестиваль «Лето на Русском» посещает более 50 тысяч человек. Люди из других регионов стремятся посетить столь масштабное культурно-спортивное событие. Разнообразная художественная начинка, национальный колорит, культурная программа, море спорта, но изюминка фестиваля, собирающая огромное количество зрителей, – международный чемпионат по аквабайкам. В Приморском крае первые соревнования по аквабайку прошли в 2003 году, спустя всего 9 лет Владивосток принял свой первый чемпионат мира.
«Этот рывок от клубных соревнований до гонок международного уровня стал возможен благодаря личному участию Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Он участвовал во всех наших чемпионатах, без его вдохновения и поддержки ничего не получилось бы», – отметил Юрий Рябко.
Напомним, с 7 по 15 августа 2015 года в кампусе ДВФУ пройдет 3-й культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском», который удивит гостей насыщенной программой.
Зрителей порадуют соревнования по мини-футболу, стритболу, баскетболу, теннису, бейсболу, бочче, паралимпийским дисциплинам и, конечно, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер». В международном чемпионате по аквабайкам примут участие уже 13 флагов.
Культурную часть фестиваля наполнят вернисаж, арт-пленэр молодых художников, фотовыставка о Приморском крае, большой бардовский концерт, выставка современного текстильного дизайна, «Улица мастеров», выступления творческих коллективов со всего Приморья, творческие встречи и мастер-классы.
На девять дней кампус ДВФУ станет территорией творчества и спорта, и каждый гость найдет занятие по душе.
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