Finam
LentaInformNews
Дрифтеры и картингисты Владивостока соберутся на «Змеинке»
ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Завтра, 4 августа, на картодроме «Змеинка» состоится летний фестиваль автоспорта. В рамках фестиваля пройдут состязания по дрифтингу и картингу в классе Rotax Max. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока.
Как сообщили организаторы, состязания по дрифтингу традиционно для этого года будут проходить в двух классах – Light и Pro. За победу будут бороться порядка 30 пилотов из Владивостока, Артема, Находки и Хабаровска.
После заездов любителей дрифта пройдут соревнования по картингу. На трассу «Змеинки» выйдут порядка 15 пилотов картинга.
В рамках мероприятия запланированы многочисленные конкурсы и викторины для зрителей от спонсоров и организаторов, а для желающих всегда оставаться на связи территорию автодрома оснастят бесплатным wi-fi.
Сбор участников в 12 часов. Начало гонок в 14 часов.
Вход свободный.
«Золотой Рог».
Новости тематики
Новости раздела
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
- "Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
- "Луч" сумел остановить "СКА-Хабаровск"
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Дарькин развеселил рыбаков
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину