Дрифтеры и картингисты Владивостока соберутся на «Змеинке»

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. Завтра, 4 августа, на картодроме «Змеинка» состоится летний фестиваль автоспорта. В рамках фестиваля пройдут состязания по дрифтингу и картингу в классе Rotax Max. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока.

Как сообщили организаторы, состязания по дрифтингу традиционно для этого года будут проходить в двух классах – Light и Pro. За победу будут бороться порядка 30 пилотов из Владивостока, Артема, Находки и Хабаровска.

После заездов любителей дрифта пройдут соревнования по картингу. На трассу «Змеинки» выйдут порядка 15 пилотов картинга.

В рамках мероприятия запланированы многочисленные конкурсы и викторины для зрителей от спонсоров и организаторов, а для желающих всегда оставаться на связи территорию автодрома оснастят бесплатным wi-fi.

Сбор участников в 12 часов. Начало гонок в 14 часов.

Вход свободный.

«Золотой Рог».