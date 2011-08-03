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«Луч-Энергия» разгромил аутсайдера национальной лиги Кореи – 5:0
«Луч-Энергия» провел третий заключительный контрольный матч на южнокорейских сборах. Со счетом 5:0 был обыгран аутсайдер национальной лиги Кореи «Мокпхо-Сити».
Счет был открыт на 16 минуте встречи. Сначала Свежов прострелил на Стрелкова, но последний упустил момент и заработал только угловой. Но после ввода мяча в игру со стандарта «желто-синие» добились результата». Кренделев подал мяч на дальнюю штангу, Стрелков принимает мяч и отдает Кристичу, который и открывает счет в поединке.
Буквально через пару минут приморцы удвоили свое преимущество. Семочко перехватывает мяч в середине поля, Стрелков проходит к штрафной соперника и бьет - 2:0.
В середине первого тайма счет стал для корейцев разгромным. Стрелков на сей раз ассистировал, обыграв по пути троих игроков «Мокпхо». Нападающий отдал пас Славнову, который и забил третий мяч.
После перерыва вышел совсем другой состав «Луча». Тренерский штаб произвел 10 замен. И этот обновленный состав сумел отличиться. Федоров вывел Алхазова один на один с вратарем соперника и нападающий не промахнулся – 4:0.
Последний пятый мяч на счету Дмитрия Тихого, который после подачи мяча в штрафную головой переправил мяч в ворота. Уже пятого августа «Луч-Энергия» вернется во Владивосток, а уже девятого числа состоится первый матч второго круга с «КамАЗом» из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба клуба.
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