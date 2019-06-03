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Стали известны все соперники "Луча"

03 Июня 2019, 08:37 | Владивосток

«Сахалин» не стал подавать заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ

Стали известны все 20 участников первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/2020. По предварительному графику турнир должен стартовать 7 июля.

Это "Авангард" (Курск), "Армавир" (Армавир), "Балтика" (Калининград), "Енисей" (Красноярск), "Краснодар-2" (Краснодар), "Луч" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Ротор" (Волгоград), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), "Спартак-2" (Москва), "Текстильщик" (Иваново), "Томь" (Томск), "Торпедо" (Москва), "Факел" (Воронеж), "Химки" (Химки), "Чайка" (Песчанокопское), "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль).

По итогам первенства ФНЛ сезона 2018/2019 "Балтика"  и  "Факел"  заняли 16-е и 17-е места, но сохранили прописку в лиге, получив wild card.

Победитель первенства ПФЛ "Восток" сезона 2018/2019 "Сахалин" не подал в указанные сроки заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.

Покинувший премьер-лигу ФК "Анжи" не выступит в ФНЛ в сезоне 2019/2020, команда не прошла процедуру лицензирования, а также отозвала апелляционную жалобу. "Анжи" может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ и заявиться во второй дивизион. Отметим, что в составе клуба из Махачкалы выступает полузащитник Адлан КАЦАЕВ, в свое время очень даже неплохо смотревшийся в "Луче".

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "Луч"  заявка  футбол  ФНЛ  "СКА-Хабаровск" 



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