Стали известны все соперники "Луча"

«Сахалин» не стал подавать заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ

Стали известны все 20 участников первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/2020. По предварительному графику турнир должен стартовать 7 июля.

Это "Авангард" (Курск), "Армавир" (Армавир), "Балтика" (Калининград), "Енисей" (Красноярск), "Краснодар-2" (Краснодар), "Луч" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Ротор" (Волгоград), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), "Спартак-2" (Москва), "Текстильщик" (Иваново), "Томь" (Томск), "Торпедо" (Москва), "Факел" (Воронеж), "Химки" (Химки), "Чайка" (Песчанокопское), "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль).

По итогам первенства ФНЛ сезона 2018/2019 "Балтика" и "Факел" заняли 16-е и 17-е места, но сохранили прописку в лиге, получив wild card.

Победитель первенства ПФЛ "Восток" сезона 2018/2019 "Сахалин" не подал в указанные сроки заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ.

Покинувший премьер-лигу ФК "Анжи" не выступит в ФНЛ в сезоне 2019/2020, команда не прошла процедуру лицензирования, а также отозвала апелляционную жалобу. "Анжи" может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ и заявиться во второй дивизион. Отметим, что в составе клуба из Махачкалы выступает полузащитник Адлан КАЦАЕВ, в свое время очень даже неплохо смотревшийся в "Луче".

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток