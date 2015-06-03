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Хоккей: cпортивный блок "Адмирала" возглавил Ильдар Мухометов

03 Июня 2015, 08:28 | Владивосток

В ХК "Адмирал", оставшемся без менеджмента, тренерского штаба и ряда ведущих игроков, появился первый назначенец

Спортивный блок клуба из Владивостока возглавил Ильдар МУХОМЕТОВ, до этого работавший первым заместителем главного менеджера ЦСКА и спортивным директором астанинского "Барыса".

42-летний Ильдар Мухометов в качестве хоккеиста дважды становился чемпионом России в составе московского "Динамо" (1993 и 1995 гг.), трижды серебряный призер. Мастер спорта международного класса, воспитанник СДЮШОР "Динамо".

Ранее сообщалось, что экс-президент ХК "Адмирал" Александр МОГИЛЬНЫЙ увел из Владивостока в хабаровский Амур главного тренера Сергея ШЕПЕЛЕВА и семь игроков клуба. Также в Хабаровск перебрался генеральный директор "Адмирала" Александр ФИЛИППЕНКО.

В новой должности Александр Могильный сразу же заявил, что примет в ХК "Амур" всех работников "Адмирала", изъявивших желание перебраться в Хабаровск.

Александр Могильный занимал должность президента "Адмирала" с момента создания клуба в 2013 году. По ходу второго сезона у спонсоров клуба возникли претензии к менеджменту.

"Несмотря на то что бюджет "Адмирала" был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике", - пояснял глава "Суммы спорт" (курирует спортивные проекты группы "Сумма") Камил ГАДЖИЕВ.

Досье "Золотого Рога"

Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры группы "Сумма" (контролирует Транспортную группу FESCO).

В качестве хоккеиста он дважды становился чемпионом России в составе московского "Динамо".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Александр Могильный  "Адмирал"  группа "сумма"  хоккей 



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