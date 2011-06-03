«Спартак-Приморье» мечтает о еврокубке

Одержав 30 мая победу в Сургуте над местным «Университетом-Югра» 67:82 «Спартак-Приморье» выполнил взятые обязательства - стал чемпионом Суперлиги и получил право на выступление в еврокубках. В параллельно проходившей серии неудачников полуфиналов «Рускон-Мордовия», вначале уступивший на выезде «Уралу», дома дважды праздновал победы 99:91 и 89:86.

Чемпионами российской Суперлиги в сезоне 2010-2011 стали игроки Павел АГАПОВ, Евгений БАБУРИН, Алексей ГОЛЯХОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ, Дмитрий ЗАГНОЙКО, Сергей КАРАУЛОВ, Алексей КОМАРОВ, Сергей КРАСНИКОВ, Александр ПАВЛОВ, Иван ПАВЛОВ, Евгений ПОЛИЩУК, Антон ПОНОМАРЕВ, Александр САВЕНКОВ, Даниил СОЛОВЬЕВ, Виктор УСКОВ, Сергей ЧЕРНОВ, тренеры Борис ЛИВАНОВ и Вадим ФИЛАТОВ. Чемпионский кубок и золотые медали красно-белой дружине вручил главный специалист Российской федерации баскетбола Владимир РЕВЕНКО.

По сложившейся традиции болельщики «Спартака-Приморье» определили лучшего игрока команды. В этом сезоне в ходе опроса за звание MVP на клубном сайте было принято 948 голосов. Лучшим игроком лучшей команды Суперлиги стал Алексей Голяхов (за него отданы 16,8% голосов), за ним расположились Сергей Чернов, Евгений Бабурин и Дмитрий Загнойко.

Теперь что касается дальнейших перспектив. Титул чемпиона Суперлиги, завоеванный подопечными Бориса Ливанова, отнюдь не гарантирует место в элитном дивизионе чемпионата России. Получить пропуск в Профессиональную баскетбольную лигу (ПБЛ) можно только при соблюдении ряда условий - наличии отвечающей всем требованиям спортивной арены (новый «дом» для «Спартака-Приморье» пока еще в проектах. - Прим. авт.), гарантированного бюджета и т.д. Кроме того, против приморской команды играет одно весомое «но» - дальние перелеты. Напомним, что сегодня в ПБЛ входят 10 ведущих клубов России - ЦСКА, «Химки», УНИКС, «Спартак» СПб, «Локомотив-Кубань», «Красные Крылья», «Енисей», «Нижний Новгород», «Динамо» и «Триумф». Встать в один ряд с этими раскрученными проектами можно, но только если этого захочет патрон красно-белых - губернатор Сергей ДАРЬКИН. Один раз он это уже проходил, почему бы не попробовать второй?

Второй момент - в соответствии с регламентом, победитель Суперлиги 2010-11 получает право представлять Россию в Кубке вызова ФИБА (англ. EuroChallenge - ЕвроВызов). Турнир считается третьим по силе европейским турниром, после Евролиги и Кубка Европы. В период с 2003 по 2008 год носил название «Евролига ФИБА», в 2008-м этот турнир был объединен с Кубком ФИБА и стал называться «Кубок вызова».

Другое дело, что в этом году Кубок вызова может быть объединен с Кубком Европы, а значит, мест для России в новом турнире будет меньше. Ну и не стоит забывать об озвученной выше проблеме дальних перелетов. Напомним, «Спартак-Приморье» один раз уже ожегся на еврокубках - команда, официально получившая полное право на участие в еврокубках сезона 2007/2008, вынуждена была от него отказаться в связи с тем, что красно-белым было предложено проводить домашние матчи в центральной части России, но никак не во Владивостоке. Замкнутый круг, получается!