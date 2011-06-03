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Амурский залив станет трассой гонки на выносливость
4 и 5 июня на территории спортивно-оздоровительной зоны МГУ им.Невельского (пляж ДВВИМУ) состоится 2-й этап Чемпионата России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк» в дисциплине ралли-рейд. Соревнования столь высокого уровня будут проходить во Владивостоке уже во второй раз.
Организаторами соревнований выступили Федерация водно-моторного спорта России, общественно-спортивная организация «Лига ДЖЕТ 25» при поддержке администрации города Владивостока. Ралли-рейд - это гонка на выносливость. Трассой этих зрелищных состязаний станет многокилометровая акватория Амурского залива. Спортсмены будут бороться в двух классах - Runabout (гидроциклы, оборудованные сиденьем) и Ski Division (гидроциклы, управляемые стоя). Мощность некоторых из них достигает 400 лошадиных сил.
Жителей и гостей города ждут незабываемые впечатления от битвы на воде лучших спортсменов Дальнего Востока и России, а также музыкальная программа и море положительных эмоций.
Старт соревнований в 13.00, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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