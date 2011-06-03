Кубок по тхэквондо прошел со скандалом

Во Владивостоке состоялись соревнования по тхэквондо на Кубок Владивостока, но вместо праздника случился скандал. Возникли подозрения о договорных матчах: тренеры заранее решают, чей воспитанник будет признан победителем даже без ведома самих спортсменов. Оснований для подозрений достаточно...

Даже регламент был нарушен. Например, на публикуемой фотографии бьются спортсмены различных весовых категорий. Тот, что слева, весит 42,5 кг, и, значит, должен выступать в весовой категории до 45 кг. В этой же весовой категории на Первенстве Приморья выступал спортсмен справа. Но для этого, как он сам признался, тогда ему пришлось сбросить 3 кг. Перед Кубком Владивостока он этого делать не стал, и весы показали 47,8 кг, то есть должен был выступать в весовой категории до 48 кг. Но его каким-то образом в нарушение регламента внесли в более легкую весовую категорию, где у него оказалось явное преимущество.

Спортсмен слева, как и полагается, надел защитный жилет 3-го размера. А спортсмен справа, который выше своего соперника почти на голову, надел заведомо маленький для него жилет 2-го размера. Маленький жилет оставляет открытыми жизненно важные органы, например, печень и область сердца, зато по нему ощутимо труднее попасть. А ведь в боях по тхэквондо WTF засчитываются только те удары по корпусу, которые нанесены по жилету.

И никто почему-то не заметил эту несоразмерность. Ну, ладно, его тренер. Он, видимо, готов рискнуть здоровьем своего спортсмена ради победы. Ведь жесткий удар ногой, например тит-чхаги в область сердца, мог привести и к гибели спортсмена. Не заметил несоответствия и тренер второго бойца, а это уже наталкивает на мысль о предварительном сговоре. У каждого из тренеров свои приоритеты. Одному, дабы претендовать на какую-нибудь должность в федерации, весьма важно повысить свой рейтинг, который поднимается с увеличением побед его спортсменов. Второй же не претендует на должности, но ему хочется, например, поехать на крупные соревнования, может быть, даже за границу. Поэтому один может слить своего спортсмена, а второй обеспечить напарнику по сговору поддержку при решении каких-либо вопросов.

Причем зачастую достаточно договориться лишь тренерам. Договорившись между собой, тренерам не нужно брать в сообщники всех судей. Достаточно намекнуть лишь одному из них. Этого зачастую оказывается достаточно.

На мысль об участии судей наталкивает то, что никто из пяти человек, обслуживавших поединок, не заметил несоответствия размера жилета одного из спортсменов.

При столь «слабом зрении» судейской бригады уже не удивляет, что многие удары они просто не видят. Не приходится говорить про более трудно фиксируемые удары по корпусу. Но даже, казалось бы, очевидные удары в голову судьи не засчитывали.

Например, на все той же фотографии отчетливо виден удар в голову. Но судьи его «не увидели» и баллы не поставили! А ведь он мог изменить весь ход боя. Можно было бы посетовать на низкую квалификацию судей. Однако, похоже, дело вовсе не в этом.

Ведь даже зрители увидели этот удар и подняли скандал. Спортсмен, нанесший его, поднял руку и тем самым остановил бой. Но судьи и после этого не воспользовались системой видеоповтора!

Да, они по правилам должны были установить видеокамеры и установили. Но сделали все, чтобы ими не пользоваться. Во-первых, сами устранились от роли секундантов. Оно и понятно – как потом объяснить родителям, что не только судьи, но и тренеры-секунданты не заметили явных нарушений?! Поэтому сообщили - на соревнованиях оказалось мало тренеров, они все заняты на судействе, так что секундантами быть не могут.

Хотелось бы поверить в такое объяснение. Однако трудно. Потому что в ситуации дефицита секундантов, организаторы почему-то вдруг приняли решение – родители не имеют права брать на себя эту роль, хотя ранее такого запрета никогда не было. Казалось бы, странное решение. На самом деле расчет прост. Если тренеров «не хватает», а родителям нельзя защищать интересы своего ребенка, то на роль секундантов остаются лишь сами спортсмены. Но многие ли дети 10-14 лет решатся оспорить решение судей и потребовать от них видеоповтора?! Ответ очевиден, а расчет точен. И это подтвердил ход состязаний. На соревнованиях за Кубок Владивостока судьи ни разу не воспользовались видеозаписью!

В результате событие, призванное стать спортивным праздником, прошло со скандалом.