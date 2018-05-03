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"Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
Команде из Владивостока не помогла и замена на тренерском мостике
Набрав под руководством Александра АЛФЕРОВА лишь два очка из девяти возможных, «Луч-Энергия» практически лишился шансов на сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Теперь даже победы в двух оставшихся матчах – на выезде с «Олимпийцем» и дома с «Крыльями Советов» не гарантируют желто-синим сохранения желаемого статуса в год 60-летия клуба.
Футбол. Первенство ФНЛ. 2 мая. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Авангард» (Курск) - 2:2 (2:1). Голы: Альшин (20), Акбашев (53) - Гелоян (24, 39).
«Луч-Энергия»: Абакумов, Тихий, Насадюк, Таказов, Марущак, Пономаренко, Гелоян, Дзахов, Носов (Павленко, 78), Машнев (Цуканов, 87), Мязин (Хлебородов, 75).
«Авангард»: Чагров, Войнов, Багаев, Дашаев, Коробов (Шогенов, 82), Альшин (Войнов, 88), Нетфуллин, Синяев (Митасов, 78), Гурфов (Кубышкин, 46), Акбашев, Тлупов.
Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер ФК «Авангард»:
- Матч получился для нас непростым, учитывая сложности перелета, адаптации и дождливой погоды. Поле было тяжелым для обеих команд. Начали матч уверенно, но затем допустили ошибки. Я благодарен ребятам за характер и мастерство. Мы сравняли счет. Затем матч проходил на встречных курсах. Думаю, мы справились с давлением соперника. Завоевали одно очко. А счет по игре.
- У вашей команды сложный график. Не возникло желания поберечься перед кубковым финалом?
- Мы определенные меры предприняли. График у нас сложный. Но мы должны быть готовы ко всему. На это и настраиваем ребят.
Александр Алферов, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Мы сегодня очень хотели победить. 60 лет клубу и нужна была победа, чтобы порадовать болельщиков и ветеранов футбола. Мы на победу сегодня наиграли, создали голевые моменты, но фортуна была не на нашей стороне. По настрою к ребятам нет претензий. Будем хорошо настраиваться на следующие матчи и биться до конца.
- Успеет ли команда восстановиться к следующему матчу?
- Постараемся сделать все и подойти готовыми.
Газета «Золотой Рог», Владивосток,
Фото ФК «Луч-Энергия»
Турнирная таблица
|
№
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
36
|
25
|
5
|
6
|
56-25
|
80
|
2
|
36
|
25
|
4
|
7
|
59-21
|
79
|
3
|
36
|
24
|
5
|
7
|
64-29
|
77
|
4
|
36
|
19
|
7
|
10
|
55-35
|
64
|
5
|
36
|
18
|
7
|
11
|
40-31
|
61
|
6
|
36
|
14
|
11
|
11
|
37-28
|
53
|
7
|
36
|
14
|
10
|
12
|
43-42
|
52
|
8
|
36
|
12
|
16
|
8
|
48-44
|
52
|
9
|
36
|
12
|
12
|
12
|
44-43
|
48
|
10
|
36
|
10
|
15
|
11
|
41-41
|
45
|
11
|
36
|
12
|
7
|
17
|
31-43
|
43
|
12
|
36
|
11
|
9
|
16
|
36-42
|
42
|
13
|
36
|
10
|
9
|
17
|
44-61
|
39
|
14
|
36
|
9
|
11
|
16
|
33-48
|
38
|
15
|
36
|
10
|
7
|
19
|
40-56
|
37
|
16
|
36
|
9
|
10
|
17
|
35-43
|
37
|
17
|
36
|
9
|
10
|
17
|
32-53
|
37
|
18
|
36
|
8
|
13
|
15
|
38-51
|
37
|
19
|
36
|
8
|
12
|
16
|
38-50
|
36
|
20
|
36
|
7
|
8
|
21
|
22-50
|
29
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