"Луч-Энергия" оказался на краю пропасти

Команде из Владивостока не помогла и замена на тренерском мостике

Набрав под руководством Александра АЛФЕРОВА лишь два очка из девяти возможных, «Луч-Энергия» практически лишился шансов на сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Теперь даже победы в двух оставшихся матчах – на выезде с «Олимпийцем» и дома с «Крыльями Советов» не гарантируют желто-синим сохранения желаемого статуса в год 60-летия клуба.

Футбол. Первенство ФНЛ. 2 мая. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Авангард» (Курск) - 2:2 (2:1). Голы: Альшин (20), Акбашев (53) - Гелоян (24, 39).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Тихий, Насадюк, Таказов, Марущак, Пономаренко, Гелоян, Дзахов, Носов (Павленко, 78), Машнев (Цуканов, 87), Мязин (Хлебородов, 75).

«Авангард»: Чагров, Войнов, Багаев, Дашаев, Коробов (Шогенов, 82), Альшин (Войнов, 88), Нетфуллин, Синяев (Митасов, 78), Гурфов (Кубышкин, 46), Акбашев, Тлупов.

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер ФК «Авангард»:

- Матч получился для нас непростым, учитывая сложности перелета, адаптации и дождливой погоды. Поле было тяжелым для обеих команд. Начали матч уверенно, но затем допустили ошибки. Я благодарен ребятам за характер и мастерство. Мы сравняли счет. Затем матч проходил на встречных курсах. Думаю, мы справились с давлением соперника. Завоевали одно очко. А счет по игре.

- У вашей команды сложный график. Не возникло желания поберечься перед кубковым финалом?

- Мы определенные меры предприняли. График у нас сложный. Но мы должны быть готовы ко всему. На это и настраиваем ребят.

Александр Алферов, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Мы сегодня очень хотели победить. 60 лет клубу и нужна была победа, чтобы порадовать болельщиков и ветеранов футбола. Мы на победу сегодня наиграли, создали голевые моменты, но фортуна была не на нашей стороне. По настрою к ребятам нет претензий. Будем хорошо настраиваться на следующие матчи и биться до конца.

- Успеет ли команда восстановиться к следующему матчу?

- Постараемся сделать все и подойти готовыми.

Газета «Золотой Рог», Владивосток,

Фото ФК «Луч-Энергия»

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