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Иван Налимов возвращается в "Адмирал"

03 Мая 2017, 16:17 | Владивосток

Но кто будет основным вратарем приморской команды, далеко не ясно

Любимец приморской публики вратарь Иван НАЛИМОВ, концовку прошлого сезона проведший в «Сибири», возвращается в хоккейный клуб «Адмирал». При этом не исключено, что Владивосток покинет Игорь БОБКОВ, интерес к которому проявляют сразу несколько клубов КХЛ. Также свитер «моряков» вновь оденет Кирилл ВОРОНИН.

«Налимов и Воронин возвращаются, ЛУГИН – нет. Диме мы дали шанс развиваться. Думаю, он неплохо показал себя в Ярославле. У нас есть договоренность с «Локомотивом», что мы получим за него денежную компенсацию», - цитирует пресс-служба «Адмирала» генерального менеджера   Ильдара МУХОМЕТОВА.

Михаил ПЛОТНИКОВ 1 мая вышел на рынок свободных агентов и сотрудничество с ним продлеваться не будет.

«Благодарим его за работу и желаем успехов. Еще два-три игрока, чьи фамилии я сейчас не назову, будут обменяны в другие клубы. Либо на игроков, либо на денежную компенсацию. Переговоры ведутся. С Вадимом КРАСНОСЛОБОДЦЕВЫМ переговоры проходили тяжелее, но в итоге мы договорились, и Вадим остается в клубе. Как и Дамир ЖАФЯРОВ с Иваном ГАВРИЛЕНКО. Кроме того, дали свое соглашение на продолжение карьеры в нашем клубе два молодых голкипера – Максим ТРЕТЬЯК и Никита СЕРЕБРЯКОВ. С Шоном МОРРИСОННОМ переговоры продолжаются, и они довольно непростые, надеюсь, мы постараемся его убедить. В целом, кого мы хотели оставить – мы оставили. И, наверное, будем искать вариант с иностранным нападающим. Но насколько это реализуемо, покажет время», - сказал Ильдар Мухометов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»

 

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Теги: "Адмирал"  хоккей 



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