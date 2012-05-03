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Баскетболистки ДВФУ в гостях обыграли соперниц из СибГАУ
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая, ZRPRESS. Баскетболистки ДВФУ отлично показали себя в плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола (Восточная конференция). Будучи в гостях, они обыграли команду Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ).
Как отметили специалисты, команды начали игру по-разному. Хозяева сделали ставку на дальние броски, гости – на проходы.
Но дебют встречи все равно остался за спортсменками ДВФУ: их тактика оказалась эффективнее. К пятой минуте табло показывало 8:0 в пользу нашей команды. Уроженки Красноярска «мазали» с дистанции; проходы Федорчук, Кривошеиной и Проскуряковой также не приносили результата. Только в середине периода хозяйки пристрелялись к кольцу соперниц. Попаданиями отметились Филюшина и Шаповалова (два трехочковых и один средний).
Борьба за отскок также осталась за нашими баскетболистками, создавшими к большому перерыву комфортный задел – 10 очков. Начало третьего периода обнадежило многочисленных зрителей. За две минуты СибГАУ (благодаря прессингу) организовал рывок 10:0. Ответом спортсменок из Приморья стали четыре трехочковых попадания (три из них на счету Проскуряковой). В то же время красноярские девушки непозволительно много «мазали» из кольца, причем порой безо всяких на то причин.
В четвертом периоде пошла игра у лидера хозяек Упатовой: на ее счету на этом отрезке было 11 очков. Двумя трехочковыми подругу поддержала Лиханова – и разрыв сократился до трех очков (58:61 за полторы минуты до конца четвертого периода). Впрочем, на большее спортсменки СибГАУ не сподобились. А окончательные цифры на табло оформило дальнее попадание Евгении Пориной.
СибГАУ - ДВФУ – 58:64
СибГАУ: Анастасия Упатова — 20 очков (9 из них дальними бросками), Елена Филюшина — 11 очков.
ДВФУ: Влада Кривошеина — 20 очков, Екатерина Федорчук — 18 очков, Евгения Проскурякова — 16 очков (15 из-за трехочковой дуги).
Ответная встреча этих команд состоится в субботу, 5 мая в 14 часов в большом игровом зале ДВФУ (Владивосток, ул. Октябрьская, 27).
«Золотой Рог».
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