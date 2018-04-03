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Бывший главный тренер "Луча" возглавит "СКА-Хабаровск"
Сергей Передня может встретиться со своей бывшей командой уже в следующем сезоне в ФНЛ
Бывший главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Сергей ПЕРЕДНЯ станет главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск», который с большей долей вероятности по итогам сезона покинет премьер-лигу.
Контракт с 45-летним специалистом будет подписан сроком на один год.
В среду новый г-н Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе. Помогать ему будут приморцы Александр УШАХИН и Юрий ШПИРЮК.
В субботу «СКА-Хабаровск» объявил, что Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ покидает пост главного тренера по соглашению сторон. Дебютант премьер-лиги потерпел 10 поражений в 12 последних матчах чемпионата России и после 24 игр занимает последнее место в турнирной таблице.
Сергей Передня покинул «Луч-Энергия» в 2016 году на фоне проблем с финансированием клуба.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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