Бывший главный тренер "Луча" возглавит "СКА-Хабаровск"

Сергей Передня может встретиться со своей бывшей командой уже в следующем сезоне в ФНЛ

Бывший главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Сергей ПЕРЕДНЯ станет главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск», который с большей долей вероятности по итогам сезона покинет премьер-лигу.

Контракт с 45-летним специалистом будет подписан сроком на один год.

В среду новый г-н Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе. Помогать ему будут приморцы Александр УШАХИН и Юрий ШПИРЮК.

В субботу «СКА-Хабаровск» объявил, что Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ покидает пост главного тренера по соглашению сторон. Дебютант премьер-лиги потерпел 10 поражений в 12 последних матчах чемпионата России и после 24 игр занимает последнее место в турнирной таблице.

Сергей Передня покинул «Луч-Энергия» в 2016 году на фоне проблем с финансированием клуба.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"