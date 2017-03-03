"Адмирал" проиграл сражение, но не серию

В противостоянии Сибири и Владивостока вперед вышел Омск

2 марта. КХЛ. Омск. «Арена Омск», 8,7 тыс. зрителей. «Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток) – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Счет в серии: 3-2 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ, 6:0).

«Адмирал» (4): Бобков (Серебряков, 20.00); Бартулис – Земченок, Краснослободцев – Фисенко – Александров; Волченков – Моррисонн, Казаков – Алексеев – Жафяров; Конев (2) – Мнацян, Ткачев – Райт – Барбашев (2); Курашов – Гавриленко, Плотников – Иванов – Сигарев.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Тяжело тут что-то комментировать. «Авангард» был сильнее во всех отношениях и победил заслуженно. Теперь у них есть право на ошибку, а у нас нет. Главное – восстановиться к следующей игре – она будет решающей.

Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер ХК «Авангард»:

- С победой - едем в гости.

- Что мешало раньше такими заряженными выходить?

- «Адмирал».

- Перенести этот настрой можно?

- Перенесем.

- Шесть шайб отрицательно не скажется на команде, эйфория не появится?

- Нет. Какая эйфория?

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Авангард».



