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Хоккейный клуб из Владивостока уже одной ногой в плей-офф
После домашнего поражения челябинского "Трактора" от нижегородского "Торпедо" 0:1, ХК "Адмирал" закрепился на восьмой строчке турнирной таблицы "Запада", дающей право на участие в играх плей-офф.
Для того, чтобы оформить путевку в число 16 сильнейших команд КХЛ, "Адмиралу" во вторник достаточно обыграть на своей площадке хабаровский "Амур". Желательно, в основное время, чтобы не давать "Трактору" ни малейшего шанса. На сегодняшний день в активе "Адмирала" 75 очков, у челябинцев - 74. В случае равенства очков, "Адмирал" выходит вперед по дополнительным показателям.
1 марта. Владивосток. Фетисов Арена, 5,5 тыс. зрителей. "Адмирал" - "Сибирь" (Новосибирск) 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Голы : Копейкин - 11 (Кугрышев), 8:42 - 0:1. Шютц - 16 (Бергфорс, Грачев), 21:02 - 1:1. Зубов - 4 (Бортников, Ходжмэн), 25:08 - 2:1. Пайетт - 6 (п.в.), 59:37 - 3:1.
Вратари: Иванников - Коскинен (59:16 - 59:37).
Штраф : 6 - 10.
Броски : 29 (11+9+9) - 21 (5+8+8).
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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