"Спартак-Приморье" опять лихорадит

Команда Ненада Трайковича не может поймать победную волну

Баскетбол. 2 февраля. Суперлига – Первый дивизион. Сургут. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 88:78 (22:24, 24:20, 18:22, 24:12)

«Университет-Югра»: Дюкс – 34 очка, Пушкин – 19.

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 14 очков (5 подборов, 1 передача), Калхоун – 14 (6 подборов, 3 передачи, 2 блокшота), Разумов – 11 (7 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Колюшкин – 10 (1 подбор, 9 передач, 1 перехват), Мотовилов – 9 (2 подбора, 2 передачи), Бабайлов – 8 (5 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Саяпин – 7 (2 подбора, 1 перехват), Чиликин – 5 (3 подбора, 1 передача).

«Спартак-Приморье» проиграл в Сургуте «Университету-Югре» со счетом 78:88, но сохранил за собой пятое место в турнирной таблице Суперлиги

4 февраля «Спартак-Приморье» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, начало матча в 17:00 по московскому времени (00:00 вво).

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК "Спартак-Приморье"