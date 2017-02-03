"Адмирал" не сумел умереть в Новосибирске

Команда из Владивостока, скорее всего, останется за бортом плей-офф

2 февраля. КХЛ. Новосибирск. «Сибирь» (Новосибирск) - «Адмирал» (Владивосток) 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

1:0 Санников (Кемппайнен, Шалунов, 0.16)

2:0 А.Глухов (Соколов, 22.07)

3:0 Окулов (Наумов, 30.36)

3:1 Алексеев (32.59)

4:1 А.Глухов (Соколов, Беляков, 51.14)

5:1 Наумов (Окулов, Бойчак, 56.22, б.)

«Адмирал» (22+2 к.ш.): Бобков (Серебряков, 30.36); Блум (2) – Гавриленко (2), Ткачев – Саюстов (2) – Саболич; Волченков – Ильин, Краснослободцев – Фисенко (2) – Райт (12); Земченок – Курашов, Горшков – Макаренко – Жафяров; Н.Глухов, Александров – Д.Алексеев – Сигарев, Плотников.

После безвольного проигрыша в Новосибирске «Адмирал» сохранил мизерное преимущество над сибиряками за счет большего количества побед. С другой стороны, у «моряков» есть неплохие шансы обойти китайский «Куньлунь», который уступил в Омске «Авангарду» 1:3 и опережает приморцев лишь на один балл.

Хозяева открыли счет уже на 16-й секунде матча, развили успех во втором периоде, а в заключительной трети не дали «Адмиралу» вернуться в игру. У «Адмирала» единственную шайбу забросил Денис АЛЕКСЕЕВ после грубой ошибки голкипера хозяев Дэнни ТЕЙЛОРА.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Сибирь»:

- Комментировать особо нечего. «Сибирь» была сильнее нас, мобильнее. Они вышли умирать, чего мы не сделали. Было у нас несколько неплохих отрезков, но этого очень мало. Поэтому победа новосибирцев закономерна, они выглядели сильнее в целом.

- Андрей СКАБЕЛКА, ХК «Сибирь»:

- Благодарю ребят за характер, за победу. Готовимся к следующей игре. Лучший ли отрезок в сезоне проводит «Сибирь»? Разные отрезки бывают. Что касается частых остановок, то это часть игры. Конечно, хотелось, чтобы решения принимались быстрее, но что поделать? Наверное, техника не позволяет просматривать моменты оперативнее.

«Амур» в Новокузнецке обыграл «Металлург» 1:0.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Сибирь».