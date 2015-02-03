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Влюбленных приморцев приглашают в "Фетисов Арену" на Love Каток

03 Февраля 2015, 15:22 | Владивосток

Как сообщает газета "Золотой Рог", 14 февраля КСК «Фетисов Арена»  и Геометрия.ру собирают всех друзей и отправляются кататься на коньках.

Мы хотим, чтобы в этот вечер все влюблённые в жизнь, в свободу, в творчество, в конце концов – в себя - хорошо и весело провели время. Это прекрасный повод пригласить кого-то на свидание или во время катания упасть в объятия понравившемуся человеку!

Мы приготовили множество сюрпризов: мастер-класс по парному катанию от профессиональных фигуристов. «Любовная почта» и купидон, который будет собирать любовные послания, а ведущий зачитывать их каждые полчаса. Также с нас Love Music от DJ, светомузыка на льду, фото- и видеорепортажи и, конечно, конкурсы, в которых каждый может выиграть от ужина в модном ресторане до уикенда в одном из лучших загородных гостиничных комплексов Владивостока!

На территории катка работает кафе, где можно будет попить горячего чая и перекусить. Разумеется, есть комфортабельные шкафчики, в которых можно оставить свои вещи, и прокат коньков.

И именно в этот вечер в фойе специально будет работать Love Market – ярмарка про любовь, где талантливые мастера и лучшие представят свои яркие валентинки, украшения, пропитанные духом любви, а также эксклюзивные аксессуары и многое-многое другое.

14 февраля, вход по сеансам: 19:30 – 20:30,  21:00 – 22:00, 22:30 – 23:30  

Концертно-спортивная площадка «Фетисов Арена», ул. Маковского, 284, ст. Спутник

Вход на каток: 350 рублей, сопровождающие (без выхода на лед) 50 рублей, билеты по сеансам.

Билеты в кассах «Дальпартера» и в кассе Арены: 230-33-14.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: праздники  приморье  спорт  фетисов арена 



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Комментарии

  • Псевдоним09:03, 05.02.2015#

    Ребята, вы в адеквате?Ехать на Маковского чтобы за 350 ре покататься час на коньках???

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