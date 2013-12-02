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Финский тренер Ханну Йортикка покинул приморский хоккейный клуб "Адмирал"
"Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон", сообщили в клубе.
Йортикка покинул Владивосток по семейным обстоятельствам.
Сегодня, 2 декабря, в матче против московского "Спартака" приморской командой будет руководить Александр СЕЛИВАНОВ.
"Адмирал" внастоящее время занимает 9-е место в таблице Восточной конференции КХЛ после 31 матча.
Отметим, что 56-летний финн не первый раз досрочно покидает тренерский мостик дальневосточного клуба. В апреле 2011 года Ханну был назначен главным тренером хабаровского "Амура". Не обремененный победными традициями, солидным бюджетом и звёздными игроками клуб из самой восточной точки КХЛ неожиданно для всех выдал ошеломительно успешный старт сезона, подойдя к ноябрьской паузе в чемпионате в качестве лидера Восточной конференции. Главным фактором успеха дальневосточной команды называлась именно тренерская работа Йортикки. Как следствие, 20 февраля 2012 было объявлено о подписании нового контракта с успешным тренером сроком на два года. Однако 19 декабря 2012 года "Амур" расторг контракт c Йортиккой. Отставку вызвало недовольство со стороны руководства клуба его требованиями к комплектованию команды.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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О какой компенсации можно говорить, если инициатором расторжения был Йортикка, это скорее с него можно потребовать .