Финский тренер Ханну Йортикка покинул приморский хоккейный клуб "Адмирал"

"Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон", сообщили в клубе.

Йортикка покинул Владивосток по семейным обстоятельствам.

Сегодня, 2 декабря, в матче против московского "Спартака" приморской командой будет руководить Александр СЕЛИВАНОВ.

"Адмирал" внастоящее время занимает 9-е место в таблице Восточной конференции КХЛ после 31 матча.

Отметим, что 56-летний финн не первый раз досрочно покидает тренерский мостик дальневосточного клуба. В апреле 2011 года Ханну был назначен главным тренером хабаровского "Амура". Не обремененный победными традициями, солидным бюджетом и звёздными игроками клуб из самой восточной точки КХЛ неожиданно для всех выдал ошеломительно успешный старт сезона, подойдя к ноябрьской паузе в чемпионате в качестве лидера Восточной конференции. Главным фактором успеха дальневосточной команды называлась именно тренерская работа Йортикки. Как следствие, 20 февраля 2012 было объявлено о подписании нового контракта с успешным тренером сроком на два года. Однако 19 декабря 2012 года "Амур" расторг контракт c Йортиккой. Отставку вызвало недовольство со стороны руководства клуба его требованиями к комплектованию команды.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.