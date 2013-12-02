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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье обыграл в Перми "ПАРМУ"
Следующий матч команда из Владивостока проведет 8 декабря на домашней арене в "Олимпийце" против БК "Новосибирск".
Суперлига. Пермь, 1 декабря. "ПАРМА" (Пермский край) - "Спартак-Приморье" (Приморский край) 55:64 (11:9, 4:16, 25:15, 15:24).
"Спартак-Приморье": Громыко - 22 очка (7 подборов, 1 передача, 3 перехвата), Исаков - 15 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Фомин - 9 (3 подбора, 1 блокшот), Соловьев - 8 (1 перехват, 1 блокшот), Сыроватко - 8 (5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Гресев - 2 (5 подборов, 1 блокшот), Узинский (2 подбора), Зверков, Голяхов (1 подбор, 2 перехвата), Петров.
В составе нашей команды отсутствовали Никита МОРГУНОВ и ожидавший российскую лицензию американский новичок Киер ГРИНВУД.
Остальные результаты игрового дня:
"ТЕМП-СУМЗ" - "Иркут" 82:81
"Динамо" - "Рязань" 62:67
"АлтайБаскет" - "Автодор" 61:79
"Новосибирск" - "Самара-СГЭУ" 65:60
"Атаман" - "Рускон-Мордовия" 69:74
Рассел БЕРГМАН, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Прежде всего, победа нам досталась, потому что сегодня мы были единым целым и играли все вместе. Мы уверенно провели первую половину, но в третьей четверти наступил ожидаемый спад, и хорошо, что мы нашли свою игру, контролировали ход и довели дело до победы. Нам по-прежнему не хватает Никиты Моргунова, но зато сегодня много пользы принес центровой Даниил Соловьев. Хочу сказать, что мы одержали важную победу над серьезным соперником, и мы ей очень довольны. Из всех городов, в которых мы били в этом сезоне, в Перми лучшая атмосфера на матче. Видно, что здесь хорошо работает менеджмент, а в зале создана прямо семейная обстановка.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото БК "Спартак-Приморье".
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