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Хоккей: "Адмирал" вновь становится грушей для битья

02 Ноября 2018, 09:00 | Владивосток

Команда из Владивостока потерпела третье поражение подряд

Хоккей. КХЛ. 1 ноября. Балашиха. «Арена Балашиха», 3,852 зрителя. «Авангард» (Омск) - «Адмирал» (Владивосток) 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

«Авангард» (6): Бобков; Медведев – Франсон, Широков – Деарне – Петров; Чудинов (2) – Мартынов, Фисенко (2) – Стась – Тальбо; Емелин – Покка, Кошелев – Семенов (2) – Михеев; Березин, Галимов – Зернов – Манукян, Самохвалов.

«Адмирал» (4+2 к.ш.):Серебряков (2); Козловский – Угольников, Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кубат – Таратунин, Глазачев – Полак – Воронин; Мищенко – Таталин, Коньков – Яковлев – Бутузов; Феоктистов – Мерескин (2) – Говорка, Зайцев.

Голы:

1:0 Деарне (Емелин, Широков, 03:47)

2:0 Широков (Деарне, 16:04)

2:1 Полак (Зайцев, 33:32)

3:1 Кошелев (Чудинов, Мартынов, 36:50)

3:2 Коньков (Бутузов, Кубат, 37:43)

4:2 Галимов (Мартынов, 42:31)

4:3 Угольников (Глазачев, Мерескин, 54:45-бол)

Броски: 29 (7+12+10) – 25 (7+9+9)

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- В целом игра была неплохая. К сожалению, первый период нам не удался: начали как-то вяло, скованно, без концентрации, допустили сразу много ошибок, чем соперник удачно воспользовался. Второй период играли ровнее, интереснее, забили хорошие голы, но в концовке ненужное удаление где-то на пересменке не дало нам возможность зацепиться за последний момент. В целом игра интересная, голов много. Поздравляю противника с победой.

Боб ХАРТЛИ, главный тренер ХК «Авангард»:

- Сегодня получилась очень интересная игра. Соглашусь с коллегой, обе команды показали хорошую игру, и обе команды совершали ошибки. В хоккее очень многое зависит от ошибок, и сегодня игра развивалась по классическому сценарию: мы совершаем ошибку – они забивают гол, они ошибаются – забиваем мы. Думаю, сегодня получилась длинная игра, немного рваная из-за некоторых нюансов, но хорошо, что удалось победить (пресс-служба ХК «Авангард»).

После этого матча «Адмирал» занимает предпоследнее место на «Востоке», опережая на одно очко «Сибирь».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Авангард».

Автор:
Теги: хоккей  "Адмирал"  КХЛ  Сергей Светлов 



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