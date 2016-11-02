"Луч-Энергия" получил право выступить в Кубке ФНЛ на Кипре

Приморская команду уже выигрывала трофей

«Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» примут участие в шестом Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Команда из Владивостока побеждала в Кубке в феврале 2014 года под руководством нынешнего главного тренера хабаровчан Александра ГРИГОРЯНА.

Право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства лиги. В этом году это «Динамо-Москва», «Тосно», «Факел», «Енисей», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Спартак», «Зенит-2», «Тамбов», «Тюмень», «Луч-Энергия», «Кубань», «Химки», «Мордовия», «Волгарь», «Спартак-Нальчик».

В прошлом сезоне Кубок ФНЛ выиграл «Газовик» (Оренбург), впоследствии перебравшийся в премьер-лигу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "луч-Энергия"