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"Луч-Энергия" получил право выступить в Кубке ФНЛ на Кипре
Приморская команду уже выигрывала трофей
«Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» примут участие в шестом Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который пройдет с 11 по 24 февраля 2017 года на Кипре. Команда из Владивостока побеждала в Кубке в феврале 2014 года под руководством нынешнего главного тренера хабаровчан Александра ГРИГОРЯНА.
Право сыграть в этом турнире получают первые 16 команд по итогам первого круга первенства лиги. В этом году это «Динамо-Москва», «Тосно», «Факел», «Енисей», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Спартак», «Зенит-2», «Тамбов», «Тюмень», «Луч-Энергия», «Кубань», «Химки», «Мордовия», «Волгарь», «Спартак-Нальчик».
В прошлом сезоне Кубок ФНЛ выиграл «Газовик» (Оренбург), впоследствии перебравшийся в премьер-лигу.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "луч-Энергия"
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