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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" в 1/8 финала Кубка России примет "СКА-Энергия" во Владивостоке
Победитель в дальневосточном дерби выходит на лучшего в противостоянии "Томь" - "Тюмень".
Ожидается, что матчи 1/8 финала пройдут в первых числах марта 2014 года.
Напомним, что в 1/16 финала "Луч-Энергия" обыграл во Владивостоке казанский "Рубин" 4:2.
Тем временем "Луч-Энергия" отправился в Уфу на очередной матч первенства ФНЛ в ослабленном составе. Как сообщает сайт приморского клуба, во Владивостоке остались сразу семеро футболистов "основы": Дмитрий КУДРЯШОВ продолжает восстанавливаться после полученной в Ярославле травмы ноги, Дмитрий СЕМОЧКО в поединке с "Химиком" заработал четвертый "горчичник", а Георгию ДЖИОЕВУ, Анатолию РОМАНОВИЧУ, Вячеславу КРЕНДЕЛЕВУ, Денису ДОРОЖКИНУ и Александру ДОВБНЕ, как и обещал главный тренер желто-синих Александр ГРИГОРЯН, предоставлена возможность перевести дух после кубковой игры с "Рубином".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ФК "Луч-Энергия".
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