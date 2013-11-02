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ХОККЕЙ: "Адмирал" победил в Минске "Динамо" по буллитам
Клуб из Владивостока додавил белоруссов в серии послематчевых бросков со счетом 4:3. Победный бросок на счету шведского форварда "Адмирала" Никласа БЕРГФОРСА.
"Динамовцы" открыли счет уже на шестой минуте встречи в большинстве, но через две минуты Рихард ГЮНГЕ счет сравнял. На 16-ой минуте Алексей КАЛЮЖНЫЙ также в большинстве снова вывел хозяев вперед.
Во втором периоде команды обменялись голами (у "Адмирала" на 27-ой минуте отличился Андрей НИКИТЕНКО). Наконец, на 49-ой минуте Игорь БОРТНИКОВ перевел встречу в овертайм. Ну а в серии буллитов стеной стоял набравший великолепную форму голкипер приморцев ИВАННИКОВ.
Отметим, что на счету нашей команды сразу 39 (!) минут штрафа.
Вратари: ЛАЛАНД – ИВАННИКОВ.
Статистика матча:
Штраф: 6:39. Броски: 27:26. Вбрасывания: 38:20.
Хабаровский "Амур" продолжил падение, устнпив в Москве "Спартаку" 0:1.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ХК "Динамо" (Минск).
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