ХОККЕЙ: "Адмирал" победил в Минске "Динамо" по буллитам

Клуб из Владивостока додавил белоруссов в серии послематчевых бросков со счетом 4:3. Победный бросок на счету шведского форварда "Адмирала" Никласа БЕРГФОРСА.

"Динамовцы" открыли счет уже на шестой минуте встречи в большинстве, но через две минуты Рихард ГЮНГЕ счет сравнял. На 16-ой минуте Алексей КАЛЮЖНЫЙ также в большинстве снова вывел хозяев вперед.

Во втором периоде команды обменялись голами (у "Адмирала" на 27-ой минуте отличился Андрей НИКИТЕНКО). Наконец, на 49-ой минуте Игорь БОРТНИКОВ перевел встречу в овертайм. Ну а в серии буллитов стеной стоял набравший великолепную форму голкипер приморцев ИВАННИКОВ.

Отметим, что на счету нашей команды сразу 39 (!) минут штрафа.

Вратари: ЛАЛАНД – ИВАННИКОВ.

Статистика матча:

Штраф: 6:39. Броски: 27:26. Вбрасывания: 38:20.

Хабаровский "Амур" продолжил падение, устнпив в Москве "Спартаку" 0:1.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ХК "Динамо" (Минск).