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"Луч-Энергия" расстался с Шогеновым и Мамаевым
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. "Луч-Энергия", ушедший на зимние каникулы лидером, начал избавляться от игроков, не оправдывающих возложенных на них надежд. Тренерский штаб "Луча-Энергии" принял решение отказаться от услуг вратаря Бориса ШОГЕНОВА и полузащитника Юрия МАМАЕВА.
26-летний Борис Шогенов, в межсезонье перебравшийся во Владивосток из кировского "Динамо", на старте первенства был одним из самых стабильных игроков "Луча-Энергия", но потом начал пускать невообразимые "пенки", в том числе в домашнем матче с "Читой". Всего в составе желто-синих Борис провел 14 матчей во втором дивизионе и пропустил в них 12 мячей.
После ухода Шогенова в команде остался один голкипер – 20-летний Денис КНИГА. Скорее всего, в межсезонье в команде появится достаточно опытный кипер.
28-летний Юрий Мамаев дважды входил в одну реку. В сезоне 2009 года крайний полузащитник был признан одним из лучших игроков желто-синих, после чего в 2010-2011 гг. выступал за "Балтику". Сезон-2012 Мамаев начал в составе латвийской "Даугавы", а в августе вернулся в во Владивосток с контрактом до конца сезона, но на свой прежний уровень так и не вышел.
Как сообщает пресс-служба "Луча-Энергия", не исключено, что ряд игроков, не имеющих твердого места в основном составе, будут отданы в другие команды в аренду. Планируется, что в зимнее трансферное окно "Луч-Энергию" пополнят 4-6 новых футболистов. При одном условии - если у клуба на эти цели появятся деньги.
Подготовку к решающей стадии первенства России наша команда ориентировочно начнет 6 февраля во Владивостоке. Затем команда отправится на три недели в китайский город Куньмин. Следующий сбор желто-синие проведут в Турции. А завершающий этап подготовки пройдет в апреле на черноморском побережье - в Крымске или Анапе.
Фото www.fcle.ru
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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