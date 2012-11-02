www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Луч-Энергия" расстался с Шогеновым и Мамаевым

02 Ноября 2012, 15:28 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. "Луч-Энергия", ушедший на зимние каникулы лидером, начал избавляться от игроков, не оправдывающих возложенных на них надежд. Тренерский штаб "Луча-Энергии" принял решение отказаться от услуг вратаря Бориса ШОГЕНОВА и полузащитника Юрия МАМАЕВА.

26-летний Борис Шогенов, в межсезонье перебравшийся во Владивосток из кировского "Динамо", на старте первенства был одним из самых стабильных игроков "Луча-Энергия", но потом начал пускать невообразимые "пенки", в том числе в домашнем матче с "Читой". Всего в составе желто-синих Борис провел 14 матчей во втором дивизионе и пропустил в них 12 мячей.

После ухода Шогенова в команде остался один голкипер – 20-летний Денис КНИГА. Скорее всего, в межсезонье в команде появится достаточно опытный кипер.

28-летний Юрий Мамаев дважды входил в одну реку. В сезоне 2009 года крайний полузащитник был признан одним из лучших игроков желто-синих, после чего в 2010-2011 гг. выступал за "Балтику". Сезон-2012 Мамаев начал в составе латвийской "Даугавы", а в августе вернулся в во Владивосток с контрактом до конца сезона, но на свой прежний уровень так и не вышел.

Как сообщает пресс-служба "Луча-Энергия", не исключено, что ряд игроков, не имеющих твердого места в основном составе, будут отданы в другие команды в аренду. Планируется, что в зимнее трансферное окно "Луч-Энергию" пополнят 4-6 новых футболистов. При одном условии - если у клуба на эти цели появятся деньги.

Подготовку к решающей стадии первенства России наша команда ориентировочно начнет 6 февраля во Владивостоке. Затем команда отправится на три недели в китайский город Куньмин. Следующий сбор желто-синие проведут в Турции. А завершающий этап подготовки пройдет в апреле на черноморском побережье - в Крымске или Анапе.

Фото www.fcle.ru

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru