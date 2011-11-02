Владивостокский спасатель хочет покорить Тянь-Шань

Сотрудник Владивостокской городской поисково-спасательной службы Кирилл АНФИМОВ включен в состав экспедиции на Северный Тянь-Шань, которая пройдет с 25 января по 20 февраля.

Один из лучших альпинистов Приморья будет представлять Владивосток и край на зимних учебно-тренировочных сборах Томской федерации альпинизма в ущелье Ала-Арча. Вместе с товарищами по увлечению Кирилл cовершит восхождение на вершины Тянь-Шаня.