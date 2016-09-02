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Благотворительный забег в защиту амурских тигров и дальневосточных леопардов собрал более 1 млн рублей

02 Сентября 2016, 17:39 | Владивосток

Сотрудник Россельхозбанка стал третьим в забеге на дистанции в 1 км.

Перед тем как отправиться на поля Восточного экономического форума 600 его гостей в 8 утра приняли в участие в благотворительном забеге в защиту амурских тигров и дальневосточных леопардов в поселке Канал на острове Русский. В ряду марафонцев были пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ, глава Минпророды Сергей ДОНСКОЙ, чемпион СССР, Европы и Мира по боксу Константин ДЗЮ, замминистра энергетики РФ Антон ИНЮЦИН. Старт к забегу участникам дал бывший глава администрации Президента России, а сегодня специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ.

В рамках благотворительного забега было собрано около 1 миллиона рублей. Все средства пойдут на реализацию мероприятий в национальных парках России. Среди мужчин победителем забега на 1 км стали Роман КОРНЕЕВ, а среди женщин Алина КУЙДИНА. Дистанцию в 5 км выиграли Алексей ЛОПАТИН и Наталья ВЛАСОВАа. Представители банковского сообщества также не обошли вниманием забег. Максим ГУСЕВ, начальник отдела по работе с клиентами среднего бизнеса Приморского регионально филиала Россельхозбанка, занял третье место на дистанции 1 км. «Для нас это важное мероприятие, так как банк является участником проекта, направленного на поддержку амурских тигров. В 2014 г. Центр «Амурский тигр» и Россельхозбанк запустили уникальную для России благотворительную программу «Их судьба в наших руках», - рассказал Максим Гусев.


 

В церемонии награждения победителей также приняли участие начальник Контрольного управления президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Центр Амурский тигр» Константин ЧУЙЧЕНКО и двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван СКОБРЕВ.

Автор: Яна Мальцева
Теги: леопард  забег  вэф  благотворительность 






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