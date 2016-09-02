В КХЛ ждут хоккейные команды из Южной Кореи и Японии

Пример китайского «Куньлунь Ред Стар» оказался заразительным

Команды из Японии и Южной Кореи в перспективе смогут участвовать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил вице-президент федерации хоккея России Роман РОТЕНБЕРГ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«На будущее, в дальнесрочной перспективе мы рассматриваем развитие хоккея в Корее и Японии - создание профессиональных хоккейных клубов», - пояснил функционер.

В качестве удачного примера сотрудничества с азиатскими странами Ротенберг привел хоккейный клуб из Китая «Куньлунь Ред Стар», который 1 сентября "Куньлунь Ред Стар" дебютировал в КХЛ, победив хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

«Куньлунь Ред Стар" будет играть на 18-тысячной арене - самой большой в КХЛ. Арена - сердце клуба, можно развивать и бизнес, и мерчендайзинг - выйти на самоокупаемость», - пояснил Роман Ротенберг.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток