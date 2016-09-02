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В КХЛ ждут хоккейные команды из Южной Кореи и Японии
Пример китайского «Куньлунь Ред Стар» оказался заразительным
Команды из Японии и Южной Кореи в перспективе смогут участвовать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил вице-президент федерации хоккея России Роман РОТЕНБЕРГ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«На будущее, в дальнесрочной перспективе мы рассматриваем развитие хоккея в Корее и Японии - создание профессиональных хоккейных клубов», - пояснил функционер.
В качестве удачного примера сотрудничества с азиатскими странами Ротенберг привел хоккейный клуб из Китая «Куньлунь Ред Стар», который 1 сентября "Куньлунь Ред Стар" дебютировал в КХЛ, победив хабаровский «Амур» со счетом 2:1.
«Куньлунь Ред Стар" будет играть на 18-тысячной арене - самой большой в КХЛ. Арена - сердце клуба, можно развивать и бизнес, и мерчендайзинг - выйти на самоокупаемость», - пояснил Роман Ротенберг.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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