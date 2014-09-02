Футбол: Джокером "Луча-Энергия" стал лучший молодой футболист ФНЛ

Всего за несколько часов до официального закрытия летнего трансферного окна клуб из Владивостока успел заявить полузащитника "Уфы" Сейт-Даута Гаракоева

Контракт тстал возможен после того, как на прошлой неделе «Уфа» разорвала контракт с Гаракоевым, которого первоначально планировала отдать в аренду. Ранее 22-летний полузащитник побывал в расположение "Крыльев Советов" и "Сахалина".

22-летний воспитанник ингушского футбола, признанный в прошлом сезоне лучшим молодым футболистом ФНЛ, также известен по выступлению за молодежную команду столичного "Локомотива", "Анжи" и "Ангушт", а также за юношескую сборную России. Принимал участие в выставочном матче сборной ФНЛ против представителей итальянской серии Б в Туле.

В "Луче-Энергия" Сейт-Дайт будет играть под 20-м номером.

В сезоне 2013/2014 Гаракоев провел 33 матча в ФНЛ и отметился 6 забитыми мячами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток