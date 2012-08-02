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Экипаж яхтсменов из Владивостока занял первое место в Открытом первенстве Санкт-Петербурга
ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. С 27 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге проходило Открытое первенство по парусному спорту среди юношеских команд. Самое большое представительство среди гонщиков на этом первенстве было у Санкт-Петербурга (91 человек) и Москвы (43 человека).
Кроме того, за награды боролись юные спортсмены из Великого Новгорода, Выборга, Долгопрудного, Екатеринбурга, Коломны, Краснодара, Кронштадта, Московской и Ленинградской областей, Перми, Приморска, Самары и Самарской области, Тольятти.
Команду «Семь футов» на соревнованиях представляли Мария Кислухина и Денис Шилакин в классе «Оптимист» и экипаж швертбота «Кадет» Илья Гайдаенко и Владислав Тесленко.
В течение нескольких гоночных дней ребята отстаивали честь Владивостока на первенстве и показали отличные результаты!
По итогам шести гонок в обоих классах Денис Шилакин в «Оптимистах» занял 16-е место, а Мария Кислухина – 19-е. При этом среди 23 девочек, принимавших участие в гонках, Маша стала третьей!
Всего класс «Оптимист» представляли 112 юных яхтсменов.
А в классе «Кадет» экипаж Гайдаенко / Тесленко занял первое место, обойдя ещё 8 соперников и показав стабильные приходы в тройке лидеров!
По словам тренеров наших ребят, юные яхтсмены растут буквально на глазах, оттачивая и совершенствуя гоночную технику.
Приморский край на соревнованиях был также представлен Центром парусного спорта «Пасифико».
Леонид Левицкий занял в «Оптимистах» 24-е место, Леонид Скориков – 45-е, Татьяна Сёмкина – 51-е и Елена Обедзинская – 60-е.
«Золотой Рог».
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