Владивостокский ФК «Луч-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. «Луч-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России, уступив в Южно-Сахалинске местному «Сахалину» в серии послематчевых пенальти. Для подопечных Константина ЕМЕЛЬЯНОВА это первое поражение в сезоне.

Состав «Луча-Энергия»: КНИГА, БЕЛОСОРОЧКО (СЕЛИЩЕВ, 74), КАЗАНЦЕВ, КОЛЫЧЕВ, МИХЕЕВ, ДЗАХМИШЕВ (ПАВЛОВ, 79), КОРЯН, СКОБЛИКОВ, ДУДКИН, МАСКАЕВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ.

Стоит отметить, что желто-синие, в составе которых отсутствовали несколько игроков основы, по ходу матча смотрелись никак не хуже «островитян», но несколько «подсели» во второй половине, чему способствовали удачные замены, проведенные наставником хозяев Юрием ДРОЗДОВЫМ.

На 62-ой минуте второй голкипер «Луча-Энергия» Денис Книга отразил далеко не бесспорный пенальти. Через пару минут судья мог назначить 11-метровый в противоположные ворота, однако игру рукой защитника «Сахалина» в своей штрафной он не заметил.

В итоге судьбу путевки в 1/64 финала пришлось решать в серии послематчевых пенальти, а это всегда лотерея. После первых четырех ударов счет на табло не изменился: Денис Книга блестяще отразил удары Романа КУКЛИНА и Сергея ВИНОГРАДОВА (второй раз, после того как справился с ударом в основное время), а Андрей КОНДРАТЮК – Дмитрия Маскаева и Руслана Коряна. Распечатать ворота удалось лишь с 5-ой попытки - Муртази ААХВЕРДОВ переиграл Книгу, а Денис Павлов сравнял счет – 1:1. После того как голкипер «Луча-Энергия» отразил очередной удар хозяев, Сергей Колычев впервые вывел нашу команду вперед –2:1. Но Вадим Хинчагов свою попытку исполнил безупречно и вновь сравнял счет – 2:2.

Шанс стать одним из героев матча выпал Александру Тихоновецкому, однако воспользоваться им любимец приморской торсиды не сумел. Серия пенальти продолжилась до первого промаха. Антон Васильев вывел хозяев вперед – 3:2. Сергей Дудкин тоже был точен – 3:3. Затем забил Никита Дроздов – 4:3. А вот в противостоянии Дениса Селищева и Андрея Кондратюка удача оказалась на стороне голкипера «Сахалина». «Островитяне» продолжают выступление в Кубке, «Луч-Энергия» начинает выездную серию из трех матчей в первенстве России 5 августа в Новосибирске с местной «Сибирью-2».

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».