В руководство владивостокского ФК «Луч-Энергия» возвращается старая гвардия

Правление НП ФК «Луч-Энергия» решилось на давно ожидаемые перемены - после победного матча со «Сменой» принято решение не продлевать контракт с исполнительным директором ФК «Луч-Энергия» Андреем ДАНЮКОВЫМ, срок действия которого заканчивается 31 июля текущего года.

С 1 августа клуб возглавит Анатолий БЕЗНЯК, занимавший должность исполнительного директора «Луч-Энергия» с 2004 по 2010 годы. Освободившуюся после перехода Безняка должность спортивного директора может занять Олег ФЛЕГОНТОВ, с 2000 года за десять лет работы в «Луче» (с перерывом на один сезон) прошедший путь от второго дивизиона до премьер-лиги.

По сведениям «ЗР», на данном этапе правление клуба не устраивает положение дел в управлении непосредственно клубом, к работе нынешнего тренерского штаба претензий нет.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».