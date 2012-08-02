Олимпиада-2012: О, спорт, ты что?

Не знаю, как вас, но стартовавшая в Великобритании очередная и вроде как юбилейная Олимпиада меня не слишком затронула. Понятно, что грандиозное шоу ее открытия мало кого оставило равнодушным – честь и хвала английским инженерам, дизайнерам, режиссерам и пр., а вот сам спорт… После того как начались суровые олимпийские будни, мой интерес к грандиозному (по задумке организаторов и идеологии создателей) действу как-то быстро пошел на спад.

Не подумайте, что я просто не интересуюсь спортом - очень даже это дело люблю. В том числе и смотреть. И баталии наших волейболистов с удовольствием успел посмотреть. Но без праздничной эйфории, свойственной, казалось бы, столь масштабному мероприятию. Что-то сломалось то ли во мне, то ли в самих играх.

Загрузившись этим вопросом, я опросил своих родных и знакомых на предмет интереса, который у них вызывают самые главные игры современности. Оказалось, что большинство, кроме собственно открытия, опять же просмотренного «одним глазом», ничего интересного в Олимпиаде не находит. Разве что за подсчетом медалей следят исправно. Выборка, понятное дело, так себе, но все же…

Так что же произошло с фееричным шоу, некогда заставляющим целые страны замирать у экранов телевизоров, а миллионы людей злиться от досады и плакать от радости? Да все очень просто. И это не выводы моего импровизированного социсследования, а сугубо научные выкладки. Оказалось, что Олимпиады уже давно в целом стремительно теряют рейтинги, уступая место более, скажем так, индивидуальным интересам. И тут дело даже не в работе. Ведь как у нас было раньше? Два канала, смотри - не хочу! Вот и смотрели всей страной Олимпиаду, «В гостях у сказки» или фильм про Штирлица. А теперь - другое дело. 150 телеканалов! (Или сколько там?) Хочешь - крутой детектив, хочешь - индийскую киножвачку, хочешь - самый диковинный вид спорта, а хочешь - про то, как птички, пардон, размножаются. Палец устает кнопки нажимать.

На Западе, конечно, все было заметно динамичнее, но и там люди стали от Олимпиад потихоньку отворачиваться. А виной всему Интернет. Пока в «Фэйсбуке» со всеми друзьями поздороваешься, рабочий день к закату. Какой там спорт?! Хоть и олимпийский. Банальность.

Это если по-простому сказать. А ученые четко фиксируют, как интересы современных людей становятся все более узконаправленными. Благо есть возможность эти самые интересы всячески удовлетворять. И даже во внимании к спорту нет былого единодушия. Уже популярнейший вид спорта - футбол - не всем по душе. Подавай им, видите ли, футбол в грязи.

Немаловажная вещь, которая также влияет на интерес к большому спорту, – многочисленные скандалы, коррупция и политические нюансы. Помните: две золотые медали нашим фигуристам и американцам за одно и то же выступление на Олимпиаде в США? Посмотришь этак на десяток-другой скандалов и плюнешь на все это дело.

Хотя о России тут отдельный разговор. Помню, как во время зимней Олимпиады в Ванкувере в какой-то момент переключил спортивный канал, чтобы до конца Олимпиады больше его не смотреть. Просто за тем, что творила «самая многочисленная делегация», сил уже не было наблюдать. Когда почти две тысячи чиновников с родными и близкими, третьеразрядные «звезды», бизнесмены со свитами целыми днями пиршествовали до упаду за государственный счет в российском олимпийском центре, а в это время наши спортсмены проваливали одно выступление за другим. Кстати, и билеты в оба конца всей этой псевдоолимпийской своре оплатил бюджет. То бишь мы с вами. И я вовсе не уверен, что прожорливая свора ныне плавно не переместилась уже в Лондон.

Так что все, кто, к примеру, в нашей стране надеются, что многомиллиардные вложения (даже если гипотетически представить, что деньги эти не разворуют) в будущую Олимпиаду в Сочи так уж сильно поднимут дух нации, выходит, делают это напрасно. Спортивные победы – это, конечно, замечательно, но когда тарифы на услуги ЖКХ в июле рванули, как заправские спринтеры, тут уж никакие кубки народу настроение не поднимут. Кроме разве что наполненных крепким алкоголем. А тут еще и финансовый кризис так и вьется, так и вьется...

«О, спорт, ты – мир!» - изрек как-то Пьер Де КУБЕРТЕН. Не знаю, как вам, но мне эта фраза кажется потерявшей свою актуальность. Похоже, навсегда…

Андрей Пушкарев, «Золотой Рог».