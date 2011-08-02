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Чемпионат мира по тхэквондо отмечен рекордами
Состязания столь высокого уровня по этому виду спорта еще никогда не проводились в России. Первооткрывателем стал Владивосток. Никогда сборная России не завоевывала столько наград в этом виде спорта на столь значимых соревнованиях. Да и для развития тхэквондо состязания стали знаменательными.
- Это самый представительный чемпионат мира по тхэквондо пхумсэ за всю историю проведения соревнований, - отметил президент Всемирной федерации тхэквондо Чо ЧАНГ ВОН. – На чемпионат прибыли 571 спортсмен из 53 стран.
Прибыли спортсмены даже с далекого Мадагаскара и пара тхэквондистов с небольшого острова Мэн. Впервые в истории в соревнованиях приняла участие монахиня.
- Я рад, что первым видом спорта, в котором приняла участие монахиня, стало именно тхэквондо, - отметил Чо Чанг Вон.
Ей не помешал даже возраст – 55 лет. Впрочем, были спортсмены и постарше. Например, москвичке Валентине КОНТОРИНОЙ идет 62-й год. Но она продемонстрировала удивительную гибкость и точность движений. В результате завоевала серебряную медаль.
- С тех пор как тхэквондо стало Олимпийским видом спорта им стали заниматься 70 млн человек в 200 странах. Тхэквондо успешно развивается по всему миру и особенно в России, - сообщил Чо Чанг Вон. - Мы очень рады, что чемпионат мира проходит именно в вашем городе!
Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ выразил признательность за то, что выбор был сделан в пользу Владивостока. Ведь, как известно, право проведения чемпионата мира по тхэквондо пхумсэ у России оспаривали Монголия и Германия.
Зал спорткомплекса «Олимпиец» был полон до отказа. Гром аплодисментов часто перекрывал мощную музыкальную аппаратуру. Спортсмены со всего мира с восхищением смотрели концерт, в художественной форме рассказавший им о достижениях России в искусстве, науке и технике.
А затем уже члены Демонстрационной сборной Всемирной федерации показали, на что способны тхэквондисты. В мгновение ока юная спортсменка в несколько прыжков по спинам товарищей разбила доски на высоте в 3-4 метра.
Тхэквондисты выстроили живую «пирамиду». Наверху спортсмен держит меч с нанизанным на него яблоком и рядом колокольчик. Тхэквондист завязывает глаза. По звуку колокольчика он доходит до «пирамиды» и в одном прыжке через голову назад сбивает яблоко с боевого меча. Зал рукоплещет.
Два спортсмена встали на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга и поставили себе на голову по банке пива. Их товарищ разбежался и в одном прыжке ударами сразу двух ног сбил банки. Зал взорвался аплодисментами. Спортивный праздник удался на славу.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Республики Корея, заслужившая 10 медалей, из которых 9 - золотых и 1 - серебряная. На втором месте вьетнамцы с семью медалями, в числе которых две золотые, четыре серебряные и 1 бронзовая. На третьем общекомандном месте сборная Германии с пятью медалями - две золотых, столько же серебряных и одна бронзовая.
Сборная России заняла 5 место с 7 медалями. Из них одна золотая. Ее заслужили своим парным выступлением Станислав ЛИГАЙ и Юлия АРХИПОВА. Кроме того, в копилке российской команды две серебряные и четыре бронзовые медали. Стоит подчеркнуть, что никогда еще в истории чемпионатов мира Россия не завоевывала столько наград.
Но еще более успешно российская команда выступила в групповых показательных боях на призы Всероссийской федерации тхэквондо. В полуфинале российские спортсмены буквально на последней минуте одолели сборную Азербайджана с минимальным разрывом 33:32. Однако в финале команда России уступила южнокорейским спортсменам 12:36. Первое место и приз - $30 тыс. достались сборной Кореи, второе и $20 тыс. - России, третье и $10 тыс. - сборнай Турции.
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