Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Баскетбол: "Спартак-Приморье" остался без американского тренера
Вполне возможно, что новый сезон приморская команда начнет под руководством приморского специалиста Эдуарда Рауда
Главный тренер БК "Спартак-Приморье" Рассел БЕРГМАН, при котором красно-белые завоевали бронзовые медали Суперлиги 2013-2014, станет ассистентом главного тренера "Локомотива-Кубань" Сергея БАЗАРЕВИЧА, с которым уже работал в "Красных Крыльях".
Вполне возможно, что новый сезон приморская команда начнет под руководством Эдуарда РАУДА, в прошлом сезоне ассистировавшего 66-летнему американцу.
Рассел Бергман:
- Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву-Кубань". Я наблюдаю за этим клубом с 2005 года, когда только приехал в Россию, и у меня всегда вызывало уважение то, как в нем ведутся дела. Это классная организация, поучаствовать в развитии которой будет чрезвычайно интересно. Я снова смогу поработать вместе с великолепным профессионалом Сергеем Базаревичем. В самарских "Красных Крыльях" мы достигли очень высокого уровня профессионального взаимодействия и, думаю, сумели многое дать игрокам и клубу в целом. Наши тренерские подходы отлично дополняют друг друга.
Рассел Бергман родился 13 сентября 1947 года в США. Имеет научную степень магистра образования.
На протяжении последних 7 лет карьера Бергмана была связана с Россией. С 2005 по 2009 годы америкацне работал ассистентом тренера в БК "Химки". В минувшем сезоне в сезоне 2012-2013 Бергман помогал на тренерском мостике Сергею Базаревичу в "Красных Крыльях", в составе которых стал обладателем Кубка России и европейского кубка Еврочеллендж.
"На протяжении всего сезона мы сталкивались с травмами и ограниченной ротацией состава. Но, несмотря на это, и сравнивая те роли, которые выполняли наши игроки в прошлом сезоне и в этом, 5 место - является очень неплохим результатом. Нам пришлось выводить игроков совершенно на иной уровень, который до этого был им неведом", - говорил Бергман на финише чемпионата. С задачей американец справился - "Спартак-Приморье" под его руководство достойно вышел из непростой ситуации и финишировал на третьем месте в Суперлиге.
Теперь приморский клуб готовится открыть новую страницу в своей истории.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU. Владивосток
Новости тематики
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
- Главный тренер "Луча": У команды ужасное психологическое состояние
- Хоккей: "Адмирал" проиграл третий матч подряд
- "Луч" повеселил народ в Тюмени
- Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"
Новости раздела
- Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в очень непростой ситуации
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- Игрок ХК "Адмирал" дисквалифицирован на 15 матчей
- "Луч" оступился в Сочи
- Хоккей: "Адмирал" потерпел самое крупное поражение в сезоне
- Экс-мэр Владивостока мечтает, чтобы этот важный объект был достроен
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- "Луч" не смог справиться с молодыми "чертями"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке