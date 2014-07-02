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Баскетбол: "Спартак-Приморье" остался без американского тренера

02 Июля 2014, 15:32 | Владивосток

Вполне возможно, что новый сезон приморская команда начнет под руководством приморского специалиста Эдуарда Рауда

Главный тренер БК "Спартак-Приморье" Рассел БЕРГМАН, при котором красно-белые завоевали бронзовые медали Суперлиги 2013-2014, станет ассистентом главного тренера "Локомотива-Кубань" Сергея БАЗАРЕВИЧА, с которым уже работал в "Красных Крыльях".

Вполне возможно, что новый сезон приморская команда начнет под руководством Эдуарда РАУДА, в прошлом сезоне ассистировавшего 66-летнему американцу.

Рассел Бергман:

- Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву-Кубань". Я наблюдаю за этим клубом с 2005 года, когда только приехал в Россию, и у меня всегда вызывало уважение то, как в нем ведутся дела. Это классная организация, поучаствовать в развитии которой будет чрезвычайно интересно. Я снова смогу поработать вместе с великолепным профессионалом Сергеем Базаревичем. В самарских "Красных Крыльях" мы достигли очень высокого уровня профессионального взаимодействия и, думаю, сумели многое дать игрокам и клубу в целом. Наши тренерские подходы отлично дополняют друг друга.

Рассел Бергман родился 13 сентября 1947 года в США. Имеет научную степень магистра образования.

На протяжении последних 7 лет карьера Бергмана была связана с Россией. С 2005 по 2009 годы америкацне работал ассистентом тренера в БК "Химки". В минувшем сезоне в сезоне 2012-2013 Бергман помогал на тренерском мостике Сергею Базаревичу в "Красных Крыльях", в составе которых стал обладателем Кубка России и европейского кубка Еврочеллендж.

"На протяжении всего сезона мы сталкивались с травмами и ограниченной ротацией состава. Но, несмотря на это, и сравнивая те роли, которые выполняли наши игроки в прошлом сезоне и в этом, 5 место - является очень неплохим результатом. Нам пришлось выводить игроков совершенно на иной уровень, который до этого был им неведом", - говорил Бергман на финише чемпионата. С задачей американец справился - "Спартак-Приморье" под его руководство достойно вышел из непростой ситуации и финишировал на третьем месте в Суперлиге.

Теперь приморский клуб готовится открыть новую страницу в своей истории.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU. Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: баскетбол  бергман  "спартак-приморье" 



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