Воспитанником "Луча-Энергии" интересуются сразу четыре клуба премьер-лиги

21-летний защитник Алексей Грицаенко понравился «Спартаку»

Футбольный клуб «Луч-Энергия» делает все возможное, чтобы сохранить в своем составе перспективного защитника Алексея ГРИЦАЕНКО, которым уже интересуются несколько клубов премьер-лиги, сообщает газета «Золотой Рог». По словам исполнительно директора клуба Александра ГОЛУБЧИКОВА, команду в предстоящем сезоне ожидает серьезное омоложение.

Как сообщил Александр Голубчиков официальному сайту «Луча», тренерский штаб во главе с Александром ПЕРЕДНЕЙ остается в полном составе. При этом трудовые соглашения с большинством игроков уже истекли.

«Официальное заявление сделает главный тренер спустя несколько дней. Есть спорные моменты. И желание серьезно омолодить коллектив. Прошедший сезон показал, что нужны ребята помоложе, может быть, с большими амбициями. Поэтому сейчас селекционная работа будет направлена в большей степени в сторону перспективных игроков. Я как был сторонником того, что клуб должен зарабатывать на трансферах, так и остался. У нас есть для этого все возможности. На сегодняшний момент с небольшой вероятностью оставим нескольких футболистов, которые, на мой взгляд, великолепно отыграли весеннюю часть первенства. В каких-то командах они сидели на лавке, а у нас раскрылись по-новому. На них есть спрос. К сожалению, из-за сложившейся сложной финансовой ситуации игроки имеют право уйти из клуба без компенсаций, поэтому задача сейчас стоит выровнять все зарплатные моменты, чтобы клуб могут работать успешно и получать какие-то деньги за игроков. Сегодня по трем игрокам есть предложения из премьер-лиги. В том числе нашим воспитанником Алексеем Грицаенко интересуются четыре клуба. Но его мы никуда не отдадим. Важно, что Алексей сам понимает, что играть на данном этапе лучше во Владивостоке. И отдать тем самым долг клубу и школе», - сказал Александр Голубчиков.

Досье «Золотого Рога»: Первую игру в основном составе «Луча-Энергии» воспитанник клуба Алексей Грицаенко провел 11 марта против «Спартака-2» в Москве, после чего стал твердым игроком основы и помог команде сохранить прописку в ФНЛ. В настоящее время учится во ВГУЭСе на факультете «Технология транспортных процессов».

Александр Голубчиков отмечает, что несмотря на финансовые трудности клуб смотрит в будущее с оптимизмом.

«Финансовая ситуация, на самом деле, как была непростой, так и остается. Но динамика решений с конца апреля стала гораздо симпатичней в лучшую сторону. Это видят и ребята, и тренерский штаб. Хочется, конечно, быстрее, но ситуация такая, какая она есть. Существуют предпосылки, что в июне мы сможем закрыть все зарплатные вопросы перед действующими футболистами и, соответственно, решить вопрос заявки без проблемы. Пока с оптимизмом смотрим в будущее», - говорит исполнительный директор.

Планируется, что «Луч-Энергия» 5 июня соберется вместе в Москве и оттуда отправится в столицу Беларуси, где проведет предсезонный сбор до 26 июня. В ходе сбора подопечные Сергея ПЕРЕДНИ проведут четыре контрольные встречи с различными командами. Даты игр: 10 июня, 16 июня, 22 июня и 25 июня. Среди соперников желто-синих точно будут команды «Тосно» (Ленинградская область) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино, Беларусь).

«Мы решили провести первый сбор в Минске, так это был, наверное, самый хороший вариант из рассмотренных нами. Очень хорошие условия - шикарная база, много полей, в том числе искусственные. Очень много команд из ФНЛ на этой территории будут готовиться, вполне возможно и представители премьер-лиги. Со стороны клуба мы создадим там все условия, чтобы команды достойно подготовилась к сезону», - говорит Александр Голубчиков.

Второй сбор, по его словам, скорее всего пройдет во Владивостоке на родной для «Луча» базе. Жить игроки будут, как и вторую половину прошлого сезона, в кампусе ДВФУ.

«Тренерский штаб ставит самые высокие задачи. Ни середина (в турнирной таблице), ни борьба за выживаемость с точки зрения амбиций и желаний не устраивает ни нас (клубное руководство), ни тренерский штаб», - отмечает Александр Голубчиков.

По предварительной информации, сезон ФНЛ сезона 2016/2017 примет старт 11 июля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".