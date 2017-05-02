Cуд взыскал с "Луча-Энергия" 27 млн рублей, занятых в игорной зоне

3 мая футбольный клуб из Владивостока может быть признан банкротом

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск АО «Корпорация развития Примосркого края» (КРПК) о взыскании с ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» 27 млн 262 тыс. рублей, в том числе 20 млн рублей основного долга, 3,238 млн рублей процентов по договору займа и 4,023 млн рублей неустойки.

Интересно, что на заседании суда отсутствовал представитель «Луча-Энергия», что уже стало нехорошей традицией для футбольного клуба, в последнее время погрязшего в судебных тяжбах.

Долг взыскан в рамках договора, заключенного сторонами 26 мая 2016 года, по условиям которого футбольный клуб обязался передать заемщику денежные средства в сумме 20 млн рублей на срок до 31 июля 2016 года под 11,4% годовых. 1 августа стороны подписали дополнительное соглашение к договору займа, в соответствии с которым срок возврата займа был продлен до 9 сентября 2016 года, а процентная ставка увеличена до 25,22% годовых. Но своих денег КРДВ до сих пор не получила.

АО «Корпорация развития Приморского края» создано в соответствии с распоряжением Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 апреля 2013 года № 221-ри. 100% акций АО принадлежит администрации Приморского края. Основной вид деятельности КРПК – реализация проекта по развитию Интегрированной Развлекательной зоны «Приморье».

Отметим, что 3 мая Арбитражный суд Приморского края может провести разбирательство по заявлению футбольного агента Дмитрия КИГИНЬКО о признании футбольного клуба «Луч-Энергия» (организационно-правовая форма - ассоциация «Футбольный клуб «Луч-Энергия») банкротом.

Это уже не первая тяжба г-на Кигинько с приморским клубом. Как ранее сообщала газета «Золотой Рог» агент в марте прошлого года уже отсудил у «Луча-Энергия» 1,350 млн рублей за организацию трансферов теперь уже бывших полузащитников желто-синих Дениса КЛОПКОВА (900 тыс. рублей) и Максима БУРЧЕНКО (450 тыс. рублей).

Ранее Дмитрий Кигинько пытался обанкротить ФК «Волга» (Нижний Новгород), но по ходу рассмотрения иска агент отказался от заявления и в марте 2015 года Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по заявлению о банкротстве футбольного клуба, который впоследствии добровольно снялся с первенства ФНЛ.

Досье «Золотого Рога»: Футбольный клуб «Луч-Энергия» основан в 1952 году в качестве заводской команды и уже почти 60 лет представляет Владивосток на турнирах разного уровня. Дебютом и рождением команды принято считать 2 мая 1958 года – день первого официального матча в профессиональном статусе. При активном содействии и патронаже губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА клуб за три сезона вышел в премьер-лигу, став победителем зоны «Восток» второго дивизиона в 2003 году и первого дивизиона в 2005 году. На данный момент «Луч-Энергия» провел 4 сезона в чемпионатах России и участвует в 10-м первенстве страны. Организационно-правовая форма: Ассоциация «Футбольный клуб «Луч – Энергия». Названия команды: «Луч» (1958-2002), «Луч-Энергия» (с 2003 года).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток