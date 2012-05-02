Владивостокский ФК "Луч-Энергия" и главный тренер расторгли контракт

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ZRPRESS. ФК "Луч-Энергия" и главный тренер Сергей ПАВЛОВ, занимавший пост главного тренера "Луча-Энергия" 2 мая расторгли контракт с официально формулировкой "по обоюдному соглашению сторон".

В оставшихся четырех матчах сезона командой в третий раз будет руководить Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, а это значит, что руководство приморской команды уже смирилось с возвращением во второй дивизион.

Сергей Павлов работавший во Владивостоке в 2004-2007 годах и выводивший желто-синих в премьер-лигу, второй раз возглавил "Луч-Энергия" в первых числах мая прошлого года, сменив испанца Франсиско АРКОСА. Однако с ролью спасителя Сергей Александрович не справился, хотя во Владивостоке ему были предоставлены все условия для работы. Отметим, что возвращение Павлова лоббировал вице-губернатор Виктор МЯСНИК, ныне тоже оставшийся не у дел.

"Павлова подвел долгий вынужденный простой (после ухода из "Луча-Энергия" остался без работы - Прим. авт.). Он совсем не понимал реалии нынешнего первого дивизиона и, самое главное, не смог найти общий язык с игроками, набранными без его участия. А проколы с набором игроков видны невооруженным взглядом. Взять тех же ОГАНЯНА и БАЗАЕВА, с которыми до сих пор не рассчитались до конца", - говорит источник "ЗР". Поговаривают, что разногласия тренера с игроками начались еще в межсезонье перед третьим кругом и на сборы в Турцию даже летал эмиссар правления клуба, призванный "разрулить" конфликтную ситуацию.

В сезоне 2011/2012 "Луч-Энергия" провел под руководством Павлова 37 матчей, 9 из которых выиграл, 12 проиграл и в 16 добился ничьей. Сейчас команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, но еще имеет шансы на сохранение прописки в первом дивизионе. Правда, для этого желто-синим необходимо успешно сыграть в оставшихся 4 матчах и надеяться на осечки конкурентов из "Газовика" и "Балтики", но у тех свой расклад. Ситуацию осложняет отношение ряда игроков, уже подыскивающих себе новое место работы. По сведениям "ЗР", после матча с "КАМАЗом" команду покинул СТРЕЛКОВ, де-юре остающийся игроком "Луча" и получающий положенное по контракту.

По сведениям "ЗР", Павлов рассчитывал бороться до конца, но когда положение дел достигло "точки кипения", сам предложил уйти в отставку. "Мол, если все считают, что все дело в Павлове, значит, уйду добровольно". Отставка была незамедлительно принята, что свидетельствует о том, что в клубе ждали именно такого расклада.

На финише сезона "Луч-Энергия" дома примет "Химки" 8 мая, 21 мая во Владивосток пожалует "Волгарь-Газпром", а также проведет выездные поединки в Красноярске против "Енисея" 15 мая и в Воронеже с "Факелом" 27 мая. Взять очки на выезде будет невероятно сложно, несмотря на то что "Факел" уже попрощался с первым дивизионом, а "Енисей", наоборот, сохранил "прописку". Скорее всего, "компаньонами" "Луча", "Факела" и "Жемчужины" станут "Черноморец" и "Химки".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».