Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приставы ДФО посоревнуются в меткости
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ZRPRESS. С 3 по 5 мая 2012 года во Владивостоке, в спорткомплексе «Динамо», пройдет II этап Чемпионата ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди спортсменов территориальных органов ФССП России, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. В состав 8 сборных команд входят руководители делегации, спортсмены – по 7 человек (5 мужчин и 2 женщины) от каждого территориального органа ФССП России.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на организационный комитет, рабочую группу УФССП России по Приморскому краю и судейскую бригаду, в которую войдут судьи I категории по пулевой стрельбе, мастера спорта России по стрельбе из боевого оружия. Упражнения выполняются из штатного 9-мм пистолета Макарова (ПМ). Оружие не должно иметь специальных диоптрических, оптических и других прицельных приспособлений, за исключением штатного открытого прицела.
Лично-командные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – это состязания спортсменов в упражнениях по стрельбе по неподвижной мишени и скоростная стрельба. Способ стрельбы – с одной или 2-х рук. Время выполнения каждой серии – 20 сек. На подготовку участников отводится не более двух минут. Отсчет времени стрельбы начинается по команде «Огонь!». Перед началом стрельбы в каждой серии оружие находится в застегнутой кобуре.
Спортсмены сборных команд территориальных органов ФССП России по ДФО, победители в личном первенстве, включаются в сборную команду по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия для последующего участия в Чемпионате ФССП России, который пройдет с 20 по 25 мая 2012 года в г. Санкт-Петербурге.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
- "Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
Новости раздела
- Ближайший соперник "Луча" сменил главного тренера
- Болельщиков "Луча" обещают доставить в Хабаровск на автобусе
- "Адмирал" обыграл одного из олигархов по месту его прописки
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- Корейских футболистов "Луча" забрали в армию
- Президент баскетбольного ЦСКА объяснил, почему он поддержал Владивосток
- "Луч" проиграл в Волгограде
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- "Луч" проиграл, оставшись без корейцев
- "Спартак-Приморье" хочет играть в элитной лиге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года