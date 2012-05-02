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Приставы ДФО посоревнуются в меткости

02 Мая 2012, 13:10 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ZRPRESS. С 3 по 5 мая 2012 года во Владивостоке, в спорткомплексе «Динамо», пройдет II этап Чемпионата ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди спортсменов территориальных органов ФССП России, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. В состав 8 сборных команд входят руководители делегации, спортсмены – по 7 человек (5 мужчин и 2 женщины) от каждого территориального органа ФССП России.

Подготовка и проведение соревнований возлагается на организационный комитет, рабочую группу УФССП России по Приморскому краю и судейскую бригаду, в которую войдут судьи I категории по пулевой стрельбе, мастера спорта России по стрельбе из боевого оружия. Упражнения выполняются из штатного 9-мм пистолета Макарова (ПМ). Оружие не должно иметь специальных диоптрических, оптических и других прицельных приспособлений, за исключением штатного открытого прицела.

Лично-командные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – это состязания спортсменов в упражнениях по стрельбе по неподвижной мишени и скоростная стрельба. Способ стрельбы – с одной или 2-х рук. Время выполнения каждой серии – 20 сек. На подготовку участников отводится не более двух минут. Отсчет времени стрельбы начинается по команде «Огонь!». Перед началом стрельбы в каждой серии оружие находится в застегнутой кобуре.

Спортсмены сборных команд территориальных органов ФССП России по ДФО, победители в личном первенстве, включаются в сборную команду по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия для последующего участия в Чемпионате ФССП России, который пройдет с 20 по 25 мая 2012 года в г. Санкт-Петербурге.

«Золотой Рог».

Автор: УФССП России по Приморскому краю
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