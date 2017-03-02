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Игроки "Луча-Энергия" в Турции вместо тренировок гуляют и смотрят телевизор

02 Марта 2017, 08:29 | Владивосток

Не получая зарплату пятый месяц команда готова бойкотировать матч в Красноярске

Игроки футбольного клуба «Луч-Энергия» уже несколько дней отказываются тренироваться на сборе в Турции. Клуб до сих пор остается без спонсора, а поступающие время от времени бюджетные деньги в первую очередь направляются на погашение долгов.

- Кто-то играет в баскетбол, кто-то остается в номерах, кто-то просто гуляет, - рассказал «Спорт-Экспрессу» полузащитник «Луча» Алексей РЕБКО. - Руководство на это никак не отреагировало. Сборы продлятся до 6 марта. Клуб должен купить нам билеты. Если не купят, то прилетим самостоятельно, наверное. Нам обещают выплатить зарплату уже полгода. В настоящее время генеральный директор «Луча-Энергии» не выходит на связь. Мы уже устали искать способ с ними связаться. Ждем каких-то конкретных действий. До губернатора края еще не дошли, но вице-губернатор в курсе всей ситуации. Появились слухи о том, что, возможно, начнутся выплаты за октябрь, но полностью или нет - не знаю.

8 марта «луч-Энергия» должен провести матч в Красноярске против местного «Енисея» в рамках возобновляющегося первенства ФНЛ. Однако, существует вероятность, что на выезд команда отправится в молодежном составе.

Досье "Золотого Рога": В феврале прошлого года титульный спонсор «Луча» компания «РусГидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»

Автор:
Теги: футбол  долги  "луч-энергия"  спонсор 



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