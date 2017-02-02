"Спартак-Приморье" остался без Кубка России

Команда из Владивостока второй матч подряд проиграла «Новосибирску»

1 февраля. Кубок России. 1/4 финала. Владивосток, ДС «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 78:88 (21:23, 16:19, 20:17, 21:29)

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 21 очко (2 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Ганькевич – 18 (5 подборов, 1 перехват), Кривошеев – 14 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Анисимов – 8 (3 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Сахаров – 7 (1 передача), Кирдячкин – 7 (5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата), Белов – 3 (1 подбор, 2 перехвата), Громыко (1 подбор, 1 перехват), Бабайлов (1 подбор).

«Новосибирск»: Курцевич – 19 очков.

В день проведения последнего матча 1/4 финала Кубка России Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение перенести «Финал четырех» из Верхней Пышмы в Екатеринбург, где 14 лет назад проходил второй в истории розыгрыш кубка. Тогда обладателем главного трофея стал казанский УНИКС, в этом году кубок разыграют «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» и «Новосибирск». Последний завоевал путевку, обыграв во Владивостоке «Спартак-Приморье».

Двумя днями ранее «Спартак» и «Новосибирск» проводили матч чемпионата, игра шла рывками обеих команд и в итоге завершилась победой гостей. Сценарий кубкового матча отличался – «Спартак-Приморье» шел в лидерах всю первую четверть, долго держался на дистанции в один бросок, а в концовке, пропустив две «трешки» от НОВИКОВА и ПОМОГАЛОВА, увеличивших отрыв до 9 очков, не смог догнать соперника.

Во втором мачте подряд с «Новосибирском» «Спартак-Приморье» показал низкую реализацию бросков с игры, плюс плохо пробивал еще и штрафные. Гости же забили больше 50% с игры и под 80% с линии штрафных.

Но основной секрет второй подряд победы новосибирцев – грамотная защита с подстраховкой против Андрея МАТЕЮНАСА, временами совершавшего детские ошибки исключительно из-з усталости. Увы, но Александр АНИСИМОВ, которому вполне под силу подменить основного разыгрывающего, в очередной раз занимался другим делом.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Поздравляю команду «Новосибирск» с победой! Спасибо ребятам за борьбу и желание победить, но этого, к сожалению, не хватило. Мы выбываем из кубка сосредоточимся на игре в чемпионате Суперлиги и будем решать задачи там. Был шанс, но не получилось, будем разбираться и делать выводы, почему так произошло. Надо более детально разобрать игру, но на первый взгляд, после пары трехочковых подряд, которые нам забили, оказалось тяжело возвращаться в игру.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК «Новосибирск»:

- Престижно попасть в «Финал четырех» Кубка России. Задача на выезд выполнена и выполнена с лихвой. Не думали, что так хорошо сыграем, но просто так побед не бывает. Хотя психологию никто не отменял, и некоторым игрокам сегодня не хватило опыта и настроя. Честно говоря, думал, что раньше все закончится. Хотели сыграть красивее, эффектнее, но лучшее враг хорошего. Были красивые моменты, часть из них реализовывали, часть нет. Можно ссылаться на неопытность, но на кого в статистике не посмотришь, ни у кого меньше 50% реализации нет. Общекомандный процент и средних, и трехочковых бросков высокий. Рад за Константина Помогалова, который, по сути, и переломил ход игры и в матче чемпионата, и в матче Кубка (пресс-служба «Спартак-Приморье»).

Следующий домашний матч наша команда проведет 23 февраля, на паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» будет принимать ижевский «Купол-Родники».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье».