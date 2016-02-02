Одним из новобранцев "Луча-Энергия" может стать бывший полузащитник "Спартака"

Находящийся в статусе свободного агента Алексей Ребко находится на сборе желто-синих в Крымске

29-летний полузащитник Алексей РЕБКО, известный по выступлениям за московские «Спартак» и «Динамо», может подписать контракт с «Лучом-Энергия», ведущим борьбу за выживание в ФНЛ.

Возможности Ребко хорошо известны нынешнему главному тренеру «Луча-Энергия» Сергею ПЕРЕДНЕ, работавшему с игроком в сезоне-2012 в «Томи».

Последним профессиональным клубом Ребко был «Ростов», который он покинул в статусе свободного агента, поле чего, восстанавливаясь после травмы, выступал за «Нику» в ЛФЛ.

Алексей Ребко начинал играть в спортивной школе «Трудовые резервы», а в 7 классе перешел в московский «Спартак». В 2002 году Олег РОМАНЦЕВ позволил Ребко дебютировать в основном составе первой команды в возрасте 16 лет 78 дней. Таким образом Алексей стал самым молодым футболистом за всю историю «Спартака» и самым молодым футболистом за всю историю чемпионата России. За «Спартак» Алексей выступал с 2002-го по 2007-й год.

Отметим, что в прошлом году за «Луч-Энергия» выступал еще одни бывший полузащитник «Спартака» Александр ПАВЛЕНКО, но ничем особенным не запомнился.

«Луч-Энергия» в настоящее время находится в Крымске. Как сообщает официальный сайт клуба, вместо первоначально запланированных двух спаррингов желто-синие проведут три. Причем два из них сыграют в один день. 3 февраля в 12.00 подопечные Сергея Передни померятся силами с командой Краснодарского государственного университета (чемпион Европы среди студентов), а в 14.00 - с «Краснодаром-2».

Третий контрольный матч в рамках крымского сбора «Луч-Энергия» проведет 5 февраля против молодежной команды краснодарской "Кубани" и в этот же день команда вылетит в Москву. Второй сбор "Луча-Энергии" пройдет с 9 по 22 февраля в Сочи.

Фото ФК «Луч-Энергия».