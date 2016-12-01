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"Адмирал" одержал первую победу после возвращения во Владивосток
Победу над «Северсталью» принес точный бросок Сергея Барбашева
1 декабря. КХЛ. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Северсталь» (Череповец) 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
1:0 – Лугин (Александров) – 21:23.
1:1 – Ежов (Уилсон, Магогин) – 25:47 (5x4).
2:1 – Барбашев (Макаренко) – 32:17.
Вратари: Налимов – Коварж.
Броски: 23 (6-10-7) – 20 (8-8-4).
Вбрасывания: 25 (9-8-8) – 31 (8-15-8).
Штраф: 8 (2-2-4) – 8 (4-0-4).
«Адмирал» (8): Налимов; Бартулис – Вишневски, Саболич – Райт – Краснослободцев; Курашов – Земченок, Александров – Мамин – Лугин; Григорьев – Волченков (2), Ткачев – Яковлев – Горшков; Гавриленко, Казаков (2) – Макаренко – Барбашев (4), Сигарев.
Хозяева открыли счет на второй минуте второго периода: Дмитрий ЛУГИН оказался в одиночестве перед пустыми воротами – 1:0. Спустя четыре минуты гости усилиями Дениса ЕЖОВА отыгрались. Победную шайбу в ворота Якуба КОВАРЖА забросил Сергей БАРБАШЕВ. На последней минуте «сталевары» сняли вратаря, но успеха им это не принесло.
«Амур» в Хабаровске проиграл ЦСКА 1:2.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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