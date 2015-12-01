"Адмирал" завершил выездную серию победой над "Торпедо"

Победный буллит второй раз подряд на счету американца Дэвида Бута

30 ноября. Нижний Новгород, КРК «Нагорный», 4,6 тыс. зрителей. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 – Аляев (Эштон, Костицын) – 02:06 (5x4).

2:0 – Хомицкий (Фролов, Кулемин) – 20:39.

2:1 – Горшков (Земченок) – 40:51.

2:2 – Воронин (Космачев, Мамин) – 42:52.

2:3 – Бут – 65:00 ( ПБ).

Вратари: Проскуряков – Бобков.

Броски: 26 (9-7-6-4) – 27 (10-8-8-1).

Штраф: 12 (4-6-2-0) – 10 (4-4-2-0).

«Адмирал» отыгрался, проигрывая по ходу встречи 0:2, а затем вырвал победу в серии буллитов. Решающий бросок вновь удался новобранцу «моряков» Дэвиду БУТУ.

Главный тренер ХК «Адмирал» Александр АНДРИЕВСКИЙ:

- Мы провели неплохой матч. Не целиком, а два с половиной периода. У нас было движение и содержание. Последние 10 минут просели физически, и «Торпедо» оказывало серьезное давление. Но на это надо смотреть через призму выездной серии: все-таки у нас последняя четвертая игра, и ребята физически подсели. Здорово, что дотерпели и выстояли в концовке, выиграв по буллитам. Для нас это высший показатель.

- Игроки «Адмирала» очень здорово выполняли буллиты Проскурякову. Знали, как он будет действовать?

- Да, знали.

- Что сказали команде перед третьим периодом?

- Что осталось 20 минут и надо почаще бросать.

- И все?

- А что? Я считаю, что мы неплохо играли два с половиной периода.

Петерис СКУДРА, главный тренер ХК «Торпедо»:

- Очень слабо начали. Банально не готовы некоторые были играть. Хорошо, что не пропустили в первые пять минут. А так второй и третий период, когда перешли в три тройки, играли здорово. Увы, многие ребята считают, что они застолбили место в основе. Да, пропала конкуренция. Слишком много игроков выпадет. На следующую игру появится конкуренция и новые игроки. Надо некоторым пересмотреть свое отношение к делу. В овертайме здорово смотрелись. Три игры нападающие не забивают.

- Проскуряков три из трех на буллитах пропустил.

- Он здорово начал. Не знаю, что с ним в третьем периоде и на буллитах случилось. Да, сыграл слабо. Но это все логично. Было много моментов у нас - забей. А они не забивают. Качество игры меня не устраивает.

Хабаровский «Амур», накануные усилившийся Никласом БЕРГФОРСОМ, в Минске проиграл «Динамо» 1:3.

После этих матчей «Адмирал» занимает 7-ое место на «Востоке», набрав 56 очков. В активе «Амура» 43 очка и 12-ое место.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ХК «Торпедо».