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Глава Владивостокского морского торгового порта вновь возглавил хоккейный клуб "Адмирал"

01 Ноября 2018, 08:08 | Владивосток

Ему предстоит погасить финансовый конфликт с бывшими легионерами клуба

Генеральный директор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток) Заирбек ЮСУПОВ (на фото) вернулся на пост президента хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток), переживающего самый сложный период в своей истории.

Таким образом г-н Юсупов принял предложение главы региона Олега КОЖЕМЯКО, который еще в бытность губернатором Сахалина поддерживал хоккей на достаточно высоком уровне.

«Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены. Но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост (Юсупов руководил «Адмиралом» с декабря 2017 года по апрель 2018 года). Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом «Адмирала». Главная задача - навести порядок в финансовой сфере клуба», - пояснял ранее г-н Кожемяко.

Глава региона распорядился исправить ситуацию в структуре клуба, в использовании спортивной арены, выстроить систему работы с кредиторской задолженностью и погасить все существующие конфликты в руководстве.

Заирбек Юсупов будет осуществлять стратегическое руководство клубом без отрыва от работы во ВМТП. С момента основания клуба и до сегодняшнего дня ВМТП и Транспортная группа FESCO являются основными спонсорами «Адмирала». Денежные поступления от порта формируют 50% бюджета клуба.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Хоккейный клуб «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. Клуб принадлежит группе «Сумма» и администрации Приморского края. «Владивостокский морской торговый порт» входит в Транспортную группу FESCO, одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом.

Ранее Алеша ПИЛКО, агент хоккеистов Мартена СЕН-ПЬЕРА, Джонатона БЛУМА, Джеймса РАЙТА, Роберта САБОЛИЧА и Шона МОРРИСОННА, выступавших в прошлом сезоне за «Адмирал», рассказал о том, что клуб до сих пор не выплатил ни копейки из имеющихся перед легионерами задолженностей, хотя именно погашение долгов было условием допуска «моряков» к новому сезону КХЛ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал»


 

 

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Теги: fesco  вмтп  хоккей  Заирбек Юсупов  "Адмирал" 



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