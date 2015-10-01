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Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке "Ак Барс" всухую

01 Октября 2015, 21:39 | Владивосток

Победу «морякам» принес второй подряд «сухарь» Налимова, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

1 октября. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». «Адмирал»  (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – Альшевский (Пеллетье, Блум) – 10:07.

Вратари: Налимов – Рюнняс.

Штраф: 6 (4-2-0) – 8 (6-2-0).

Соперники выдали потрясающий по накалу матч. Вернувшийся в игру ПЕЛЛЕТЬЕ отдал  диагональный пас АЛЬШЕВСКОМУ, точно бросившему в ближний угол. В конце первого периода "моряки" второй матч подряд играли впятером против троих соперников, но дивидендов этого не принесло.На последней минуте БЛУМ мог забить второй гол в пустые ворота, но промахнулся. Из-за травмы за бортом остался БЕРГФОРС, на автограф-сессию к которому в перерыве выстроилась длиннющая очередь.

После второй подряд победы на домашнем льду "Адмирал" взобрался на пятую строчку в турнирной таблице "Востока".

"Амур" в Хабаровске дожал "Ладу" 3:2. Победный гол на 60-ой минуте забил ГРАЧЕВ.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал" 






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